V zmajevo gnezdo prihaja Bine Prepelič

Ekipo košarkarjev Cedevite Olimpije je pred novo sezono okrepil slovenski reprezentant Bine Prepelič, ki je sklenil dveletno pogodbo s klubom iz Stožic.

Prepelič, ki je dober vtis v reprezentanci pustil predvsem na lanskem svetovnem prvenstvu, kjer je ob odsotnosti Vlatka Čančarja in Eda Murića dobil večjo minutažo na položaju krilnega centra, se v Ljubljano seli iz Belgije.

»Do leta 2022 sem se s Cedevito Olimpijo srečeval v slovenskem državnem prvenstvu v dresu takratnih Helios Suns. Vedno sem spremljal tekme Cedevite Olimpije v evropskem tekmovanju in Ligi ABA. V Ljubljani se gradi in razvija zelo dobra ter lepa zgodba in upam, da bomo v takšnem oziroma še boljšem ritmu nadaljevali tudi v prihodnjih letih,« je ob podpisu pogodbe povedal 22-letni Prepelič.

Odlikuje ga bojevita igra v obrambi, okrepil je slovensko jedro v Stožicah, pri 22. letih je tudi naložba za prihodnost. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Prepelič je v minuli sezoni zaigral na 29 tekmah rednega dela belgijskega prvenstva za Spirou Basket, v povprečju pa dosegal 8,4 točke, 6,7 skoka in 1,6 asistence. V končnici belgijskega prvenstva je zaigral na dveh tekmah in dosegal 8,0 točk ter 5,5 skokov na tekmo.