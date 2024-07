V Münchnu smo prav uživali, zato smo šli tudi v Köln

V nadaljevanju preberite:

Leto je naokrog in na led blejske dvorane se je vrnil naš vodilni hokejski as Anže Kopitar. Že 18 let piše izjemno zgodbo onstran Atlantika, pri moštvu Los Angeles Kings v NHL mu že od tiste jeseni 2006 pripada zelo pomembna vloga. V teh dneh tradicionalno namenja pozornost kondicijski pripravi, obenem sta se z nekdanjim reprezentančnim kapetanom Tomažem Razingarjem podpisala pod novo izvedbo hokejske akademije v blejski dvorani. Počitnic ob morju zanj tokrat ne bo, avgusta se bo vrnil v Kalifornijo in tam odšteval do nove sezone.

Anže, še ene akademije je konec, kakšen je bil letošnji utrip?

Od jutra je bilo prav živahno na ledu in tudi drugod na Bledu. Boljši kraj za takšno poučevanje najmlajših bi težko našli, uživali pa so tudi tisti starejši, denimo rekreativci, ki se prav tako prijavijo za to akademijo. Prepletata se resno delo in zabava.

Prav zabavno ni bilo še nekaj dni pred začetkom, ko niste vedeli, če bodo v dvorani odpravili težave z ledom. Ne nazadnje so zaradi teh morali tudi naši risi po dolgih najti drugo ledno dvorano, in sicer v Ljubljani ter Borovljah, med pripravami za SP v Bolzanu.

Drži, res do zadnjega nismo vedeli, če bomo sploh lahko izvedli naš program. Poglejte, starši otrok so plačali, prišli so tudi iz ZDA in drugih dežel v tujini. Zelo nerodno bi bilo videti vse skupaj, če bi odpovedali v zadnjem hipu. Otrokom bi bilo hudo, saj so se veselili druženja in učenja hokejske igre. Morda je kdo imeli tudi obljubo, če bo priden v šoli, bo nagrajen s prihodom v to akademijo. In potem bi bila obljuba neuresničena ... K sreči se to ni zgodilo.

Doživeli pa ste nazadnje od blizu nogometni euro, v Münchnu ste si ogledali tekmo med Slovenijo in Srbijo, kako ste to doživeli?

Že dolgo tega smo imeli rezervirane vstopnice. Povrh je München blizu Slovenije. Zelo lepo je bilo, fantje so super igrali, vzdušje je bilo fenomenalno, prav lepo je bilo biti del tega. Tako smo uživali, da sva se potem s soprogo Ines spontano odločila, da bova peljala še otroka Jakoba in Nežo v Köln gledat Anglijo. Imeli pa smo smolo le v tem, da si te napete tekme nismo mogli ogledati v živo prav do konca, saj smo lovili zadnje letalo, preden so čez noč zaprli letališče. Potem smo še na poti po telefonu spremljali zadnje minute tekme ...