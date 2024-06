Špansko-črnogorska naveza za optimizem pred novo sezono

Vodstvo Cedevite Olimpije je predstavilo strokovni štab, ki bo odgovoren za uspehe v prihajajoči sezoni. Zmaji so tokrat gradnjo začeli s formulo, ki deluje - najprej športni direktor, nato še trener. Nad kadrovskimi potezami bo bdel Španec Chechu Mulero, prvi mož stroke ob parketu bo črnogorski trener Zvezdan Mitrović, ki je nazadnje deloval pri Galatasarayju. Igralskih okrepitev v Ljubljani zaenkrat ne razkrivajo, a obljubljajo slovensko jedro ekipe.

Že nekaj časa je znano, da bo na mestu športnega direktorja kluba Vlada Ilievskega zamenjal španski strokovnjak Chechu Mulero, ki je skoraj dve desetletji deloval v španski Valencii. V času, ko je bil v klubu na položaju športnega direktorja, je Valencia osvojila evropski pokal, Mulero je bil leta 2017 izbran za najboljšega športnega direktorja španske lige, v Valencii pa je nekaj časa sodeloval tudi s Klemnom Prepeličem. »Ponosen sem, da sem v Ljubljani, tudi v Španiji poznamo ta klub. Prvo nalogo smo izpolnili, ko smo pripeljali trenerja, zdaj je pred nami izbor igralcev, kjer napak ne sme biti. V ekipi si seveda želimo slovenske igralce, ne morem še povedati, koliko jih bo oziroma kdo od igralcev, ki so bili v ekipi lani, bo ostal. So pa zelo pomembni za nas,« napoveduje Mulero. Ob koncu lanske sezone so, če omenimo zgolj igralce z večjim renomejem, dres zmajev nosili Edo Murić, Zoran Dragić, Jaka Blažič, Alen Omić, Gregor Glas, Rok Radović, Luka Ščuka, …

Zvezdan Mitrović se po več kot 20 letih vrača v "skoraj" domače okolje. FOTO: Cedevita Olimpija

V pogovorih s stotinami igralcev

Delu in referencam iz Španije ne gre gledati v zobe, a 55-letnik iz Valladolida zdaj vendarle vstopa v okolje z drugačnimi zakonitostmi, ki so mu manj poznane. Tudi zato je dobrodošlo, da je Cedevita Olimpija za trenerja izbrala Črnogorca Zvezdana Mitrovića, prekaljenega stratega, ki ga v balkanski košarki zelo cenijo, ima pa izkušnje iz Asvela, Monaca in nazadnje Galatasarayja. »Občutek je dober, po 22 letih se vračam skorajda domov. Ne bi še govoril o igralskih imenih, najprej moram vzpostaviti štab z lojalnimi, delovnimi ljudmi. Pogovarjamo se dobesedno s stotinami igralcev, ki so zanimivi za nas, seveda pa je jasno, da proračun ni neomejen in ne moremo dobiti vsakega, ki ga želimo. Se pa pogovarjamo z igralci, a to je proces, sezona je šele na začetku,« ustavlja konje 54-letnik, ki prihaja iz Podgorice.

Z Vladom Ilievskim v Stožicah po koncu sezone niso podaljšali pogodbe. FOTO: Cedevita Olimpija

Tudi Mitrović je poudaril, da bodo zadržali del igralcev iz lanske sezone in da mu je domače jedro ekipe pomembno, o konkretnih ciljih v sezoni pa ni želel govoriti. »Prvi cilj je, da ustvarimo dobro ekipo, nato je vse možno. Klub je organizacijsko na visoki ravni, zdaj moramo opraviti nalogo še na parketu,« je zaključil prvo druženje s slovenskimi novinarji.

Po lanski neuspešni epizodi s Simonejem Pianigianijem je sezono na ljubljanski klopi kot »gasilec« končal Zoran Martić, ki se pred novo sezono znova poslavlja od oranžno-zelenega kolektiva. In čeprav so glede ciljev v Ljubljani še skrivnostni, bodo gotovo segali višje od četrtfinala lige ABA in skromnih predstav v evropskem pokalu, ki so zaznamovale lansko sezono. Kako visoko, pa bo odvisno tudi od uspešnega kadrovanja špansko-črnogorske naveze, ki prevzema vajeti v Stožicah.