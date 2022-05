Športniki ogorčeni; Steve Kerr: Kdaj bomo kaj ukrenili?

Ameriški strateg košarkarske ekipe Golden State Warriors Steve Kerr se je na nedavni pokol v šoli v Teksasu odzval s čustvenim nastopom. »Kdaj bomo kaj ukrenili?« je vzkliknil Kerr na novinarski konferenci pred tekmo končnice z Dallas Mavericks. »Sit sem, dovolj imam tega!« je dejal Kerr.

Kerr se je odzval na poročila o novem množičnem pokolu, ko je 18-letnik ubil najmanj 19 otrok v osnovni šoli v ameriški zvezni državi Teksas. Gre za enega najbolj smrtonosnih šolskih pokolov v zgodovini ZDA. V nesreči v mestecu Uvalde sta umrli tudi najmanj dve odrasli osebi. Po prvih podatkih so strelca ubile varnostne sile.

Vidno ganjen in pretresen 56-letni trener ni želel govoriti o tekmi končnice lige NBA proti Dallas Mavericks Luke Dončića, ampak je dejal naslednje: »Utrujen sem. Tako zelo sem utrujen od vsega tega, da sem tukaj in da moram izrekati sožalje uničenim družinam tam zunaj.« Vsakič znova je Kerrov glas zamrl, večkrat je z roko udaril po mizi: »Oprostite, utrujen sem od minut molka za ubitimi.«

»Dovolj imam. Nocoj bomo igrali tekmo. Želim pa, da vsaka oseba tukaj, vsak, ki to posluša, pomisli na lastnega otroka ali vnuka, mamo ali očeta, sestro, brata. Kako bi se počutili, če bi se vam to zgodilo danes,« je vprašal Kerr, čigar očeta so leta 1984 v Bejrutu ubili islamski skrajneži.

Jason Kidd se ni mogel zares veseliti zmage Dallasa. FOTO: Tommy Gilligan/USA Today Sports

Kerr je pozval k strožjemu nadzoru orožja v ZDA in neposredno nagovoril 50 senatorjev, ki so to doslej preprečili. Osemkratni prvak lige NBA je že dolgo zagovornik prepovedi strelnega orožja ter ne zamudi priložnosti, da bi spregovoril proti nasilju z orožjem.

Čustveni Kerr, eden najbolj odkritih in artikuliranih glasov o družbenih vprašanjih v ameriškem športu, je udaril z roko po mizi, ko je ameriške zakonodajalce, ki nočejo glasovati o strožjih zakonih o orožju, obtožil, da držijo vse Američane za talce.

Šolski pokol so komentirali tudi drugi športniki, med njimi trener Dallasa Jason Kidd. Tekma Dallasa proti Golden Statu se je začela z minuto molka. Dallas je zmagal s 119:109 in zmanjšal zaostanek na 1:3 v polfinalu zahoda lige NBA. Najboljši igralec tekme je bil Slovenec v dresu Dallasa Dončić.

LeBron James poziva k akciji. GOTO Reuters

Svojega trenerja, da se je oglasil, je pohvalil prvi zvezdnik Golden Stata Stephen Curry. Kerrov občutek ogorčenja je delil tudi prvi zvezdnik Los Angeles Lakers, LeBron James, ki je prav tako pozval k spremembam.

»Ko je dovolj, je dovolj, človek,« je na Twitterju zapisal James: »To so otroci in v šoli jih vedno znova spravljamo v nevarnost. Resno, v šoli, kjer naj bi bilo najvarnejše. Spremembe se preprosto morajo zgoditi. Morajo!«

Tudi športniki lige NFL so zahtevali spremembe. Član ekipe Kansas City Chiefs, zmagovalec super bowla Patrick Mahomes, ki je odraščal v Teksasu, je na Twitterju zapisal: »To se mora ustaviti, molim za vse družine v Teksasu.«

Patrick Mahomes sočustvuje s svojci žrtev. FOTO: USA Today Sports

Zvezdnik obrambe Dallas Cowboys DeMarcus Lawrence je medtem tvitnil neposredno guvernerju Teksasa Gregu Abbottu. »Kdo se bo zganil in zahteval, da moramo bolje poskrbeti za varnost na vseh teh šolah, ki si tega ne morejo privoščiti,« je napisal Lawrence. »Zakaj naš davkoplačevalski denar ne gre tistim, ki najbolj potrebujejo zaščito? Našim otrokom. Dovolj je!«

Nekdanja ikona Houston Texans J.J. Watt je dodal: »Uničen sem, tega niti ne morem opisati. Grozljive, grozljive novice iz Teksasa.«