Steph Curry in bojevniki ukradli šov Luki Dončiću in Los Angeles Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers Luke Dončića so na derbiju zahodne konference v domači dvorani na bodočem potencialnem dvoboju prvega kroga končnice izgubili proti Golden State Warriors s 116:123. Stephen Curry je za bojevnike, ki so slavili četrto zmago v nizu, dosegel 37 točk, Brandin Podziemski jih je dodal 28, od tega osem trojk.

Slovenski as Dončić je imel pred domačimi navijači vnovič slab strelski večer. Za skupno 19 točk je zadel le šest od 17 metov iz igre, nobenega od šestih poskusov za tri točke.

Prvi zvezdnik domače ekipe, 40-letni LeBron James je dosegel 33 točk, od tega pet trojk, ter devet podaj. Austin Reaves je dodal 31 točk, od tega devet trojk, Rui Hachimura pa 24 točk.

Jonathan Kuminga je s klopi dodal 18 točk in devet skokov za Golden State, ki je prvič na štirih tekmah to sezono premagal Lakers. Zadnjo zmago so bojevniki v LA dosegli pred letom dni.

»Postavili smo si cilj, da poskušamo dvigniti svojo raven igre in se, upajmo, pripraviti na končnico,« je prvi strelec tekme Curry dejal za televizijo TNT.

»Zavedamo se, da je vsaka tekma pomembna. Intenzivnost je bila nora, toda to je tisto, kar imaš rad – nekaj, za kar moraš igrati, se potruditi, je gotovo nekaj posebnega.«

Z zmago se je Golden State približal neposredni uvrstitvi v končnico in je peti na lestvici z izkupičkom 45-31. Lakers kljub porazu ostajajo na četrtem mestu s 46-30, tik za tretjeuvrščenim Denverjem (47-30).