Steve Kerr se že dolgo druži s pravimi ljudmi

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu lestvice najboljših strelcev letošnje končnice lige NBA sta ostala Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo s povprečjem 31,7 točke, toda oba bi v hipu zamenjala vse dosežene točke, da bi košarkarji Dallasa ali Milwaukeeja osvojili šampionsko lovoriko namesto Golden Stata. Bojevniki so dobili tudi šesto tekmo velikega finala v Bostonu s 103:90 in proslavili svoj četrti naslov prvaka v zadnjih osmih sezonah.

Kako so se bojevniki vrnili na vrh po dveh kriznih sezonah? Kaj še pogreša Stepen Curry v svoji bogati zbirki lovorik? Zakaj je letošnji uspeh zanj nekaj posebnega? S kom ga primerja trener Steve Kerr?