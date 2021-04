Strelski dvoboj pripadel Kameruncu, moštveni Philadelphii

Branilec Washingtona Bradley Beal je vodilnemu Utahu nasul 34 točk. FOTO: Russell Isabella/Usa Today Sports

Izidi NBA –

Slovenski košarkarski asje kljub 32 točkam z Dallasom izgubil drugo zaporedno tekmo v NBA – s 113:95 je bila boljša Philadelphia. Denver je brez prispevkaizgubili proti Golden State, pri katerih je blestel. Ustavil se je pri 53 točkah.Dallas je bil po tesnem porazu proti San Antoniu nemočen še proti Philadelphii, ki si je že do polčasa nabrala prednost 12 točk. Kasneje so gostujoči košarkarji to le še nadgradili in zanesljivo ustavili oslabljene gostitelje.Ljubljančan je dosegel 32 točk in dodal še po štiri skoke in podaje, a ob odsotnosti Latvijcatudi to ni bilo dovolj. Iz igre je zadel deset od 20 metov, od tega dve trojki iz sedmih poskusov, bil pa je natančen z linije prostih metov (10:11).Mavericks (29-24) ostajajo na sedmem mestu zahodne konference, za šestim Portlandom (31-22), ki bi se v tem trenutku neposredno uvrstil v končnico, zaostajajo dve zmagi. Denver (34-20) po porazu proti Golden Statu (26-28) ostaja četrti.Denver je v gosteh naleteli na razpoloženega Curryja, ki je dosegel kar 53 točk. Zadel je deset trojk in še 18. v karieri presegel to mejo v rednem delu sezone v NBA. Drugi na večni lestvici je njegov soigralecs petimi tovrstnimi tekmami. Čančar ni dobil priložnosti za Nuggets, s 27 točkami pa je bil njihov najboljši posameznik Srb. Dodal je še 12 skokov in osem podaj.32 – met izi igre 20:10, za tri 7:2, prosti meti 11:10, 4 skoki in 4 podaje v 33 minutah, Brunson 15, Finney Smith 12 in 11 skokov, Hardaway 9, Richardson 7, Redick 4, Powell in Kleber po 3, Marjanović, Burke, Bey, Hinton in Green po 2; Embiid 36 – met iz igre 17:10, za tri 3:2, prosti meti 15:14 in 7 skokov v 26 minutah, Korkmaz 20, Milton in Harris po 10, Se. Curry in Simmons po 8, Thybulle 7, Green 6, Scott in Howard po 4.111:9697:120101:90117:110121:125126:120preložena