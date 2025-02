»Dončićeva govorica telesa razkriva dvome o prihodnosti«

Menjava Luke Dončića iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers je pretresla košarkarski svet. Ne samo zaradi športnih posledic, temveč tudi zaradi načina, kako so jo ključni akterji izpeljali. Strokovnjakinja za neverbalno govorico telesa Melinda Marcus je analizirala telesno govorico Dončića, Jasona Kidda, Roba Pelinke in Nica Harrisona ter izpostavila pomembne podrobnosti, ki razkrivajo več kot besede.

Žalost, šok in občutek izdaje

Po mnenju strokovnjakinje se je Luka Dončić na novinarski konferenci ob predstavitvi pri Jezernikih vidno boril z negativnimi občutki. Čeprav je verbalno izražal navdušenje nad novo priložnostjo, je njegova telesna govorica kazala povsem drugo sliko.

»Videli smo resnično žalost,« je pojasnila strokovnjakinja. »Njegova drža je bila sključena, glava spuščena, večkrat je gledal v tla. Če pogledamo njegove prejšnje intervjuje, to ni njegovo običajno vedenje, kar pomeni, da je čustveno doživljal veliko spremembo.«

Dončić je sicer poudarjal, da se veseli igranja z LeBronom Jamesom in novih izzivov, toda telo je govorilo drugače. Posebej pomenljivo je bilo majhno skomiganje z rameni, ko je izjavil, da je »resnično navdušen« nad selitvijo.

»Ko oseba hkrati izrazi trdno prepričanje v besedah, a pri tem rahlo skomigne z rameni, to pomeni, da v resnici ne verjame povsem v to, kar pravi,« je pojasnila strokovnjakinja. »To je subtilen znak dvoma ali negotovosti.«

Poleg tega je bila nenavadna tudi njegova predstavitev dresa nove ekipe. Običajno novinci ali zvezdniki, ki pridejo v nov klub, ponosno dvignejo dres visoko v zrak, Dončić pa ga je držal tako nizko, da so ga novinarji pred njim skoraj zakrili.

»To je podzavesten znak, da se z novim začetkom ne identificira povsem,« je dodala strokovnjakinja.

Jason Kidd: Pritisk in nelagodje

Jason Kidd, trener Dallasa, je bil med svojim intervjujem vidno pod stresom. Čeprav je želel delovati mirno, je strokovnjakinja zaznala več znakov nervoze in nelagodja.

»Videli smo več stresnih signalov, ki jih pri njem običajno ni opaziti,« je poudarila. »Pogosto si je pokrival usta, dotikal se je obraza, prezračeval ovratnik, kar pomeni, da se je počutil neprijetno. Najbolj pomenljiv pa je bil trenutek, ko je z dlanjo prekril vrat – to je zelo redka kretnja, ki nakazuje visok nivo stresa.«

Poleg tega je pogosto premikal jezik po notranji strani lica, kar je znak iskanja pomiritve.

Rob Pelinka: Samozavest in prikrito nelagodje

Generalni direktor Jezernikov Rob Pelinka je izžareval samozavest in zadovoljstvo ob menjavi.

»Ko je govoril o menjavi, je bil sproščen in prepričan vase,« je povedala strokovnjakinja. »Toda vseeno smo opazili nekaj subtilnih znakov stresa – recimo drgnjenje stegna z dlanjo, s čimer se telo pomiri v napetih situacijah.«

Pelinka je očitno zadovoljen z dogovorom, a njegova telesna govorica nakazuje, da se tudi on zaveda občutljivosti situacije.

Nico Harrison: Popolna samozavest, a brez konsenza s Kiddom

Generalni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison je prav tako deloval samozavestno in trdno prepričan v svojo odločitev.

»Zanimivo je, da je izjavil, da se s Kiddom o menjavi ni pogovoril, saj ‘že pozna njegove preference’,« je povedala strokovnjakinja. »Toda Kidd ni pri tem niti enkrat prikimal, niti z obrazno mimiko podprl te izjave. Bil je popolnoma brezizrazen, kot bi bil v šoku ali preprosto ne bi želel komentirati.«

Tovrstna telesna govorica nakazuje, da Kidd ni bil nujno zadovoljen s procesom odločanja in se morda ni strinjal s potezo kluba.

Občutek izdaje in dvom o prihodnosti

Medtem ko so generalni direktorji delovali zadovoljni s svojo odločitvijo, sta Dončić in Kidd kazala znake stresa in nelagodja.

»Pri Dončiću najbolj izstopa občutek izdaje,« je zaključila strokovnjakinja. »Iz njegovih telesnih signalov lahko sklepamo, da se ni počutil vključenega v proces, da je bil šokiran in da je zanj to bila travmatična izkušnja.«

Vpliv takšnega dogajanja bo morda segel tudi širše. Dončić je omenil, da je prejel številne klice drugih igralcev, ki novici niso verjeli, ker je bila tako »neverjetna«.

»To lahko postane težava za Dallas v prihodnosti, saj bodo potencialni novi igralci tehtali, ali želijo v klub, ki je na ta način obravnaval svojo največjo zvezdo,« je opozorila strokovnjakinja.