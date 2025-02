LeBron James: Ostal bom v LA-ju, Luka je moj najljubši igralec

Ob prepričljivi zmagi nad LA Clippers (122:97) je bil Luka Dončić prvič del moštva LA Lakers, pa čeprav le na klopi za rezervne košarkarje. Slovenski zvezdnik se je zabaval s sinom LeBrona Jamesa, ko se je Bronny zapletel v prepir z enim od navijačev, njegov oče pa je po tekmi stopil pred novinarje in podal še svoj pogled na menajvo.

»To je bil čustven večer, ko smo bili z družino na večerji, sem bil prepričan, da je novica lažna, da gre za prevaro. Nato me je poklical AD in dolgo sva govorila, jasno nama je bilo, da je to slovo. A me je zares zadelo šele, ko sem videl Luka z novim dresom in Davisa na ogrevanju v Dallasu. Takrat sem si rekel: 'Uf, očitno je resnično',« je novico komentiral James.

Marsikdo je bil mnenja, da bo sledil prijatelju, ki ga prav tako zastopa agencija Klutch, iz Los Angelesa, a je LeBron te govorice hitro ovrgel: »Tukaj sem, v mojih mislih je le Los Angeles. Če mi menjava ne bi bila všeč, bi jo zahteval še sam in hitro šel od tukaj. Sem kapetan in naredil bom vse, da bo prilagajanje kar se da lahko in hitro.«

Luka je dvoboj spremljal s klopi. FOTO: Harry How/AFP

Čeprav oba veliko igrata z žogo, je LeBron prepričan, da se bosta z Lukom hitro ujela: »Veste, da je Luka že dolgo moj najljubši igralec v ligi NBA. Lahko igra s komerkoli, tudi jaz lahko igram z vsemi in dobro bova sodelovala. Ne bo trajalo dolgo, boste videli.«

Na to temo se je oglasil tudi trener LA Clippers Tyronne Lue, ki ne vidi nikakršnih težav: »JJ Redick bo opravil dobro delo, nobenih problemov ne bo, razdelil bo njune minute, da se v prvih treh četrtinah ne bosta veliko prekrivala, v zadnji pa bosta igrala skupaj. To so sladke skrbi.«

Prvič bosta morda na parketu že v noči na soboto, ko v LA-ju gostujejo Golden State Warriors, bolj verjetno pa je, da bo Luka debi dočakal prihodnji teden.