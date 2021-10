Svet športa se klanja velikanu: Pau Gasol oznanil konec kariere

»Velika hvala, da sem se lahko upokojil na igrišču in ne na berglah,« je med drugim povedal Pau Gasol, čigar slovo je v torek paraliziralo špansko športno sceno. 41-letni Barcelončan je spisal najsijajnejša poglavja španske reprezentančne košarke, rojaki pa so njegove podvige lahko spremljali tudi na drugi strani luže, kjer je igral za Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs in Milwaukee Bucks.



Ko se je že zdelo, da po koncu nastopov v ligi NBA končuje kariero, je v minuli sezoni še zadnjič oblekel dres matične Barcelone, s katero je osvojil španski državni naslov in se z njo prebil do finala evrolige, kjer je bil močnejši turški Anadolu Efes. S Španijo je v skupinskem delu letošnjih olimpijskih iger igral proti Sloveniji, ki je bila boljša s 95:87, Španci pa so se od tekmovanja poslovili s porazom proti Združenim državam Amerike na prvi stopnički izločilnih bojev.



Gasol je bil gonilna sila izbrane vrste, ki je leta 2006 na svetovnem prvenstvu osvojila prvi večji naslov v svoji zgodovini, nato pa osvojila še celo paleto kolajn na evropskih in svetovnih prvenstvih ter na olimpijskih igrah, kjer pa so bili zanjo kot po pravilu vedno usodni Američani s Kobejem Bryantom. Dobrega prijatelja in nekdanjega soigralca pri ekipi Lakers, ki je lani umrl v helikopterski nesreči, se je Gasol spomnil s tresočim glasom.

Najpomembnejši je trenutek

»Rad bi videl, da bi bil tukaj, a takšno je življenje, včasih tudi zelo nepravično. Rad bi se zahvalil tudi moji ženi. Hvala, da si moja partnerica. Dala si mi najboljše v mojem življenju, najino hčerko. Zadnji leti sta bili nori, saj smo kakšnih sedemkrat zamenjali kraj prebivališča,« je še dodal Gasol. »Bolj kot naslovi in vse kolajne, je najpomembnejše dnevno dogajanje, trenutek, ki ga zaužiješ z ljudmi. To sem vedno poskušal početi in to bom počel tudi od zdaj naprej. Na splošno imam občutek, da sem res srečnež.«



Gasol, ki je že zdaj uspešen podjetnik, je avgusta prevzel tudi funkcijo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, kjer bo do OI v Los Angelesu leta 2028 predstavnik športnikov skupaj z legendarno italijansko plavalko Federico Pellegrini, japonskim sabljačem Jukijem Oto in poljsko gorsko kolesarko Majo Martyno Wloszczowsko. Opravljal bo tudi naloge ambasadorja FC Barcelone, vodi pa tudi svojo fundacijo in sodeluje z Unicefom.

