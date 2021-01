Teksašani z metom za tri točke zasuli LA Clippers

Košarkarji Denverja so v ligi NBA premagali Minnesoto s 123:116 in prišli do svoje tretje zmage na sedmi tekmi sezone. Slovenski košarkar Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro.



Pri Denverju je bil znova najboljši mož Nikola Jokić, ki je dosegel 35 točk in dodal še 15 skokov ter šest podaj. Pri Minnesoti je bil s 33 točkami in 11 podajami najuspešnejši D'Angelo Russell.



Brooklyn je s 130:96 odpravil Utah. Kyrie Irving je za zmagovalce prispeval 29 točk, Jarrett Allen pa je 19 točkam dodal 18 skokov. Pri Utahu je Donovan Mitchell zbral 31 točk. Prvaki LA Lakers so v gosteh s 94:92 odpravili Memphis, pri čemer sta LeBron James in Anthony Davis dosegla po 26 točk, prvi je dodal še 11, drugi pa deset skokov.



LA Clippers je doma izgubil proti San Antoniu s 113:116, čeprav je Kawhi Leonard nasul 30 točk in zbral še deset podaj. Pri izjemno razpoloženih zmagovalcih, ki so zadeli kar dvajset metov za tri točke, je blestel Patty Mills. Dosegel je 27 točk, od tega 24 z metom izza 7,24 m (za tri 12:8).



V zadnjem dvoboju večera je Portland gostil Chicago in izgubil s 108:111.



V noči na četrtek bo Miami z Goranom Dragićem gostil Boston, dan pozneje pa bo Čančarjev Denver gostil Dallas z Luko Dončićem.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: