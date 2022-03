Trikrat so le nastavili lice, četrtič so vrnili udarec

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Cedevite Olimpije se po porazih radi tolažijo, da jim je na igrišču resda spodletelo, a so se vsaj nekaj naučili. Po treh dvobojih z Budućnostjo v tej sezoni so postali že pravi učenjaki, hkrati pa so se naveličali kar naprej nastavljati lice, enkrat desno, drugič levo. V četrtem poskusu so se končno ognili črnogorski zaušnici in dosegli izjemno pomembno zmago v evropskem pokalu.

Kaj je odločilo tekmo v Stožicah? Kako je razplet ocenil domači trener Jurica Golemac?