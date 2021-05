Tudi 22 trojk in Dragićevih 17 točk ni bilo dovolj

Izidi, NBA

Milwaukee je v ligi NBA s 122:108 doma premagala Miami, za katerega jev 27 minutah dosegel 17 točk in imel en skok. Gostitelji so ostali tretji, Floridčani pa šesti v vzhodnem delu lige, kar pomeni, da bi se lahko ekipi znova pomerili že v prvem krogu končnice.Toda pred zadnjima tekmama bi Milwaukee lahko bil tudi drugi, če bi premagal Chicago, Brooklyn pa bi izgubil doma proti Clevelandu. Miami pa bo napredoval na peto mesto, če bo ugnal Houston, New York pa doma izgubil z Bostonom.Miami je igral brez prvega strelca, ki ima težave s hrbtom,ga je nadomestil z rekordom sezone in 31 točami. Dragić, ki je vstopil s klopi, je bil skupaj zdrugi strelec gostov, ki so izgubili kljub izenačenem klubskemu rekordu trojk na eni tekmi, zadeli so jih 22 iz 49 poskusov.122:108 (Middleton in Forbes po 21, Holiday 20 in 10 podaj, B. Lopez 18, Antetokounmpo 15 in 9 skokov, portis 14, DiVincezo 11, Tucker 2; Nunn 31,17 – met iz igre 6:16, za tri 5:9 in skok v 27 minutah, Robinson 17, Bjelica in Ariza po 11, Dedmon 6, Adebayo 5, Herro in Strus po 3, Achiuwa in Iguodala po 2).105:91115:122118:109108:124103:140