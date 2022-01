Tudi hladen Luka dovolj vroč za nov trojni dvojček in zmago Dallasa

Po devetih zmagah na zadnjih enajstih tekmah je Luka Dončić kot prvi strelec svojega moštva ponesel Teksašane do okrogle desete zmage v 12. poskusu, »žrtev« Dallasa pa je bila spet ekipa Oklahoma City Thunder. Čeprav so se gostje z razigranim Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (34 točk, 6 skokov in 5 asistenc) tokrat izkazali kot veliko trši oreh kot na nekaterih zadnjih obračunih, so jih Dončić in soigralci premagali še tretjič v treh poskusih v tej sezoni za 10. zmago na zadnjih 12 tekmah v ligi NBA, kjer se zdaj ponašajo z najboljšim izkupičkom zmag in porazov v sezoni (25-19).

Čeprav je iz igre metal le 4:17 (0:6 za tri točke), je Dončić vknjižil 41. trojnega dvojčka kariere in tekmo sklenil z 20 točkami, 12 asistencami in 11 skoki. Poveden podatek je, da ima zdaj več trojnih dvojčkov kot vseh 349 košarkarjev Dallasa v zgodovini skupaj. Dorian Finney-Smith je bil s 17 točkami in 10 skoki drugi strelec ekipe, ki se je povzpela do petega mesta na lestvici zahodne konference. Daleč niso več niti Memphis Grizzlies, katerih zgodovinski niz zmag so Dončić in soigralci prekinili (prednost 4,5 tekme) in tretji Utah Jazz, do konca sezone morajo Teksašani odigrati še 38 tekem, med drugim jih čakajo še kar tri snidenja z ekipo Jazz in eno z Memphisom.

Dan za Dragića?

Zdaj v Dallas prihajajo še Toronto Raptors in kdo ve – morda bodo lahko vodilni možje obeh ekip spregovorili tudi kakšno besedo o odsotnem Goranu Dragiću, ki ga že od poletja povezujejo (tudi) z Dallasom. Dončić je v ponedeljek večino točk dosegel s črte prostih metov, saj je zadel 12 od 14 poskusov. Vseeno je še na svoji sedmi zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk.

Tretji ponedeljek v novem letu je tradicionalno posvečen Martinu Luthru Kingu, legendarnemu temnopoltemu borcu za človekove pravice in rasno enakost, ki so ga umorili leta 1968.

»Poskušal sem dobro oddelati druge stvari, saj nisem mogel ničesar zadeti,« je po tekmi dejal slovenski zvezdnik. »Mislim, da Luka ne sme odnehati, ima dober pogled z razdalje, enostavno mora še naprej poskušati. To je to. Tudi najboljšega strelca na svetu Stepha Curryja smo že videli, da ne zadane vseh svojih metov,« pa je dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Grizliji prek bikov, sokolom ponovitev konferenčnega finala z jeleni

Memphis je sicer sinoči spet zmagal, na enem najzanimivejših dvobojev večera so na svojem parketu grizliji ugnali vodilno ekipo vzhodne konference Chicago Bulls (119:106). Biki v končnici niso uspeli slediti domačinom, ki jih je spet vodil Ja Morant s 25 točkami, točko manj je prispeval DeMar DeRozan.

Atlanta Hawks so prekinili izjemno dolg niz brez domače zmage, po 22. novembru so v ponovitvi lanskega konferenčnega finala, v katerem so (tudi po zaslugi poškodbe prvega zvezdnika Traeja Younga) nesrečno izgubili s kasnejšimi prvaki Milwaukee Bucks, tokrat premagali jelene s 121:114. Young je v tesni končnici vzel zadeve v svoje roke s trojko s precejšnje razdalje in nekaj asistencami, dvoboj je na koncu sklenil s 30 točkami in 11 asistencami, za Milwaukee je Khris Middleton dosegel 34 točk in jim dodal še sedem skokov.

Washington Wizards so bili s 117:98 boljši od Philadelphia 76ers kljub 32 točkam in 8 skokom Joela Embiida, velik dvojni dvojček je uspel Kylu Kuzmi (15 točk in 16 skokov). V Clevelandu pa so domači konjeniki premagali zvezdniške Brooklyn Nets (114:107), eno ključnih akcij v napeti končnici pa sta zamočila ravno gostujoča zvezdnika James Harden in Kyrie Irving (27 točk, 9 asistenc), Isaac Okoro je po podaji prvega ukradel žogo drugemu newyorškemu asu ter zlahka zabil in odločil tekmo. Darius Garland je za Cleveland zbral 22 točk in 12 asistenc.

Zadnji tekmi večera sta bili na sporedu v San Antoniu in Los Angelesu. V Teksasu je vodilna ekipa lige Phoenix Suns slavila s 121:107, osupljivih 48 točk (met 18:33) je dosegel Devin Booker, ki je podelil še šest asistenc in pobral pet skokov. Dunajčan Jakob Pöltl je za ostroge poleg 23 točk prispeval še 14 skokov. Dvojni dvojček Francoza Rudyja Goberta (19 točk, 16 skokov) pa je bil premalo za Utah na gostovanju pri LA Lakers, Kalifornijce sta do zmage ponesla LeBron James s 25 točkami, 7 skoki in asistencami ter Russell Westbrook (15 točk, 8 skokov, 3 asistence).