Tudi Španke boljše tekmice

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na svoji drugi pripravljalni tekmi v Čedadu danes izgubila proti Španiji s 56:60 (12:15, 23:34, 38:52). Slovenija je v petek klonila tudi proti Italiji s 70:83 (24:30, 40:48, 54:63). Slovenke so z dvema tekmama z Italijankami in Špankami v Čedadu končale pripravljalni ciklus za domače evropsko prvenstvo 2023. Pred tem so v domovini premagale Grkinje z 69:63 in Hrvatice z 89:82.

Izbranke grškega selektorja na slovenski klopi Georgiosa Dikaioulakosa so bile večji del današnje tekme v podrejenem položaju, zadnjo četrtino pa so dobile z 18:8 in na koncu proti Špankam klonile za štiri točke. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Zala Friškovec, dosegla je 19 točk in pobrala sedem žog pod obema obročema. Eva Lisec in Teja Oblak sta zbrali po deset točk.