Tyler Herro najboljši šesti igralec lige NBA

Čeprav je zares zablestel šele v končnici prvenstva, pa je Tyler Herro dobre predstave kazal že vso sezono, ko je v igro vstopal s klopi. V izboru za nagrado je prejel 96 od 100 možnih glasov za prvo mesto. Kot so sporočili iz vodstva lige NBA, je Herro po izboru športnih novinarjev in predstavnikov televizijskih hiš v ZDA in Kanadi zbral 488 točk. Drugi je bil Kevin Love (Cleveland Cavaliers) z 214 točkami, tretji pa Cameron Johnson (Phoenix Suns) s 128.

»Z ekipo poskušamo osvojiti prvenstvo, zato sem sprejel to vlogo, ne glede na to, ali to zame pomeni začetno peterko ali vstop v igro s klopi. Preprosto sem vesel, da pomagam tej ekipi in z veseljem sprejmem svojo vlogo,« je prejšnji mesec ob nominaciji dejal Herro, ki je prvi igralec vročice s to nagrado.

Obenem je šele peti v ligi NBA, ki mu je s klopi uspelo doseči povprečje vsaj 20 točk (ob najmanj 50 odigranih tekmah) vse od sezone 1970/71, ko so v ligi začeli beležiti to statistiko. To sezono je v rednem delu pomagal Miamiju do prvega nosilca vzhodne konference. V konferenčnem polfinalu ta čas Miami v boju na štiri zmage vodi proti Philadelphia 76ers z 1:0.