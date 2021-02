Uspešna vrnitev Dragića s 15 točkami in četrto zaporedno zmago

Butler kot vodja prevzel odgovornost v končnici



Košarkarji Miamija so v ligi NBA dosegli četrto zaporedno zmago, potem ko so v svoji dvorani premagali Toronto s 116:108.Gonilno silo Vročice je predstavljal vodja, ki je 14 izmed svojih 27 točk dosegel v zadnji četrtini, ob tem pa je imel še 10 asistenc in 8 skokov.Soigralci so mu bili v veliko podporo,je prispeval 19 točk,17, četrti najboljši strelec pa je bil, ki se je vrnil po devetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe levega gležnja in v 21 minutah dosegel 15 točk, 3 asistence in 2 skoka.»Mislil sem, da bom bolj utrujen. Splošno gledano sem zadovoljen s predstavo in zmago, s katero smo se povzpeli na sedmo mesto. Moramo ostati osredotočeni in se boriti po najboljših močeh, saj vemo, da je sezona še dolga. Imeli smo nekaj težav zaradi odsotnosti igralcev in koronavirusa, vendar nismo iskali izgovorov. Trdo smo trenirali, se poskušali izboljšati in nestrpno pričakujemo naslednje tekme,« je po petnajsti zmagi sezone dejal izkušeni Ljubljančan.Tekma se je začela z izenačeno igro, ekipi sta se v uvodnih minutah izmenjevali v vodstvu. Goran Dragić je v igro vstopil po dobrih štirih minutah in s polaganjem dosegel svoji prvi točki za zaostanek z 19:20. Po prvi četrtini je bolje kazalo Torontu, ki je imel tri točke naskoka (35:32).V drugi četrtini je Miami stopil na plin, izenačil na 48:48 in polčas zaključil z delnim izidom 18:8, tako da je imel ob glavnem odmoru okroglih 10 točk prednosti (66:56).Vročica je tudi v nadaljevanju narekovala ritem tekme. Toronto je sicer dvakrat izenačil (66:66, 68:68), a so imeli gostitelji pripravljen odgovor in se do konca četrtine oddaljili na 7 točk (92:85).Gostje so se v zadnji četrtini še enkrat nevarno približali (98:100), nato pa je odgovornost prevzel Butler in zadel trojko, nato pa še ukradel žogo in s polaganjem povišal na +7 (105:98).Toronto se kljub razpoloženimain(oba po 24) ni več vrnil v igro in je doživel drugi zaporedni poraz.Branilci naslova Los Angeles Lakers po poškodbi zvezdnikane najdejo prave forme, tokrat so na gostovanju pri najboljši ekipi lige Utahu doživeli četrti zaporedni poraz (89:114).Pri domačih je šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk, največin(oba po 18), pri Jezernikih pa je bil prvi strelecz 19 točkami.Utah se je s 26. zmago sezone utrdil na prvem mestu Zahoda, na drugem mestu so Los Angeles Clippers z izkupičkom 23 zmag in 10 porazov.Komisar ligeje sporočil novico, da bo na marčevski tekmi vseh zvezd manjkal poškodovani center Los Angelesa Anthony Davis, namesto njega pa se bo dogodka udeležiliz Phoenixa.Booker ima v tej sezoni povprečje 24,7 točke, 4,3 asistence in 3,8 skoka, njegov Phoenix pa je na visokem četrtem mestu zahodne konference.Miami Heat - Toronto Raptors 116:108 (Butler 27, Adebayo 19, Dragić 15, 3 asistence , 2 skoka v 21 minutah; VanVleet in Lowry po 24)Atlanta Hawks - Boston Celtics 127:112 (Gallinari 38, Young 33; Brown 17, Teague 14)Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 112:96 (Allen 26, Sexton 23; Wall 20, Oladipo 17)Indiana Pacers - Golden State Warriors 107:111 (Brogdon 24, Sabonis 22; Curry 24, Oubre mlajši 17)Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 133:26 *po podaljšku (LaVine 35, White 20; Beasley 25, Towns 24)New Orleans Pelicans - Detroit Pistons 128:118 (Williamson 32, Ingram 27; Jackson 25, Plumlee 21)Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 102:99 (Gilgeous-Alexander 42, Horford in Dort po 16; Murray 27, Mills 15)Phoenix Suns - Charlotte Hornets 121:124 (Booker 33, Paul 20; Monk 29, Ball in Hayward po 20)Utah Jazz - Los Angeles Lakers 114:89 (Clarkson in Gobert po 18; James 19, Harrell 16)