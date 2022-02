Naivno so pričakovali, da bodo Finci prišli v Koper z belo zastavo

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so slovenski košarkarji izgubili s Finsko? Zamenjava okolja ni dovolj, če se ne otreseš starih razvad. Po črnem petku v Espooju so se nad Koprom nakopičili še bolj temačni oblaki in slovenski košarkarski reprezentanci prinesli drugi poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Finci, ki sicer običajno igrajo veliko bolje pod domačimi obroči, so ji pripravili novo poučno lekcijo. Še bolj kot zaostanek 21 točk ob polčasu in končnih -4 pa je bolelo spoznanje, da je Slovenija začela počasi ogrožati celo svojo pot na mundial.

Zaradi novega zdrsa Slovenija še ni utegnila potrditi uvrstitve v drugi krog kvalifikacij za SP. Ko bodo 30. junija gostili Hrvaško in 3. julija obiskali Švedsko, pa bodo morali presneto paziti. Na naslednjo stopnjo bodo namreč nesli s seboj prav izide uvodnih šestih tekem in dva poraza bi bila več kot dovolj za popotnico.