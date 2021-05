Utrujene, a v odličnem vzdušju

Mesec dni pred začetkom ženskega evropskega prvenstva so slovenske košarkarice na Rogli končale prvi cikel priprav. Izbranke selektorja Damirja Grgića so na Rogli v šestih dneh opravile devet treningov. Po dnevu in pol počitka se bodo reprezentantke v sredo zbrale v Laškem, kjer jih konec tedna čakata tudi prvi pripravljalni tekmi s Črno goro. Po dolgi klubski sezoni je bil uvodni teden priprav namenjen osvežitvi telesne pripravljenosti košarkaric ter uigravanju določenih napadalnih taktičnih zamisli strokovnega štaba. Trinajsterici košarkaric se bo v sredo pridružila še Shante Evans.



Slovenke bodo v Laškem dočakale tudi prvo merjenje moči. V petek in soboto se bodo v dvorani Tri lilije pomerile s Črno goro, skupno pa bodo slovenske košarkarice v pripravljalnem obdobju odigrale sedem tekem. Po Laškem se bodo Slovenke na eurobasket pripravljale še v Mariboru, Zrečah in Ljubljani. Koašrkarice bodo nastope na 38. EP začele v Strasbourgu, kjer se bodo najprej 17. junija pomerile s Turčijo, nato pa jih v prvem delu čakata še obračuna z Belgijo ter Bosno in Hercegovino. Zaključni boji bodo v Valencii.



»Po prvih treningih priprav na Rogli lahko rečem, da smo na pravi poti. Igralke so na zbor prišle izjemno motivirane in tudi dobro pripravljene. Uvodni cikel priprav smo namenili napadalnim taktičnim zamislim, odlično delo pa je opravil trener za telesno pripravo Marko Dimnik. Kljub temu da so dekleta nekoliko utrujena, je vzdušje v ekipi odlično. Verjamem, da bo tudi nadaljevanje priprav tako uspešno,« je dejal Grgić.

