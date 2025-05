V Las Palmasu se pripravlja na korak proti Barceloni

V nadaljevanju preberite:

V Las Palmasu je Jaka Lakovič ime, ki vzbuja spoštovanje, dvignjen palec in nasmeh na vsakem koraku. Med najinim pogovorom v prijetni kavarni na promenadi ob osrednji mestni plaži Las Canteras je bil slovenski košarkarski strokovnjak deležen številnih naklonjenih pogledov in diskretnih pozdravov odobravanja odprtih in neposrednih Špancev. Pri 46 letih ima Ljubljančan za sabo zavidljivo trenersko pot. V zadnjih treh sezonah dosega zgodovinske uspehe z Gran Canario. Na začetku tedna je podaljšal sodelovanje s kanarčki vsaj do poletja 2027.

Jaka, najprej čestitke za podaljšanje pogodbe s klubom, s katerim ste v treh sezonah dosegli zgodovinske rezultate.

Hvala, občutki so res dobri. Že kar nekaj časa smo se pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju, zaradi številnih obveznosti pa smo šele zdaj tudi uradno potrdili dogovor. Vesel sem, verjamem, da kontinuiteta dela prinaša dobre rezultate. Nadaljujemo v isti zasedbi, tudi predsednik in športni direktor sta podaljšala pogodbi, tako bo tudi z vsemi člani strokovnega vodstva. Ob sebi imam odlične ljudi, tukaj se tudi moja družina počuti odlično, zelo dobro smo se prilagodili na tukajšnje življenjske razmere. Otroci so postali že pravi kanarčki, obvladajo tudi jezikovno narečje. Tako poklicno kot zasebno se tukaj odlično počutim. Zato je logično, da nadaljujem z Gran Canario.

Kaj je v intervjuju še povedal Jaka Lakovič?