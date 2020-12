V Patras po prvo mesto, a ne vedo, kaj prinaša

Golemac: Po zmago!

Drugi val pandemije novega koronavirusa je prinesel veliko gorja celotnemu svetu, košarkarjem Cedevite Olimpije pa tudi nekaj zadovoljstva. Za razliko od spomladi, ko niso mogli dokončati nastopov v ligi ABA in slovenskem prvenstvu, bodo v današnjem dvoboju s Promitheasom v Patrasu z začetkom ob 17.30 spravili pod streho uvodni del evropskega pokala. Še pomembneje pa je, da so se prvič po sezoni 2015/16 uvrstili med 16 najboljših moštev tega tekmovanja.Gostovanje v Grčiji bo za obe zasedbi po svoje le formalnost. Ljubljančani so namreč potrdili preboj v top 16 že minuli četrtek z zmago nad istim tekmecem (77:73) v Stožicah, Promitheas pa je hkrati izgubil zadnji ščepec upanja, da bi se lahko povzpel na četrto mesto v skupini D. Cedevita Olimpija se lahko zdaj poteguje še za čim boljše teoretično izhodišče pred nadaljevanjem evropskega pokala 13. januarja, saj štirih štiričlanskih skupin drugega kroga ne bodo izžrebali, pač pa bodo moštva razporedili glede na dosežek v uvodnem delu; v vsaki skupini bo po en prvo-, drugo-, tretje- in četrtouvrščeni.V praksi pa taktiziranje in izbiranje tekmecev ne pride pretirano v poštev. Stožiška zasedba lahko osvoji eno od prvih treh mest v svoji skupini (prvo z današnjo zmago in če bo Trento ugnal Gran Canario), v drugih skupinah pa je še več nejasnosti in preloženih tekem.»Po napornem tednu in dolgi poti nismo prišli v Patras le zato, da bi sodelovali. V zadnjem evropskem dvoboju v letu 2020 želimo zmagati, a pot do uspeha ne bo lahka. Promitheas ima odlično ekipo, to je pokazal tudi v Ljubljani. Odločala bosta dnevni navdih in igra v obrambi,« ocenjuje Olimpijin trener, ki tokrat ne bo mogel računati na, saj je zbolel za virozo,pa si je prislužil počitek. To pomeni, da bo med dvanajsterico Olimpijinih košarkarjev kar devet takšnih, ki imajo slovenski potni list. Med njimi je, edini član moštva, ki je igral v Stožicah tudi v evropski sezoni 2015/16.Promitheas – Cedevita Olimpija (17.30), Trento – Gran Canaria (20), Bursaspor – Nanterre preloženo.