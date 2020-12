Za lepo nagrado jim je zadostovalo le nekaj minut prave igre

Cedevita Olimpija : Promitheas 77:73 (59:55, 32:41, 13:21) Dvorana Stožice, gledalcev, sodniki Bissang (Fra), Silva (Por) in Peerandi (Est).

Cedevita Olimpija: Perry 24 (3:5), Blažič 18 (1:2), Brown 4, Murić 9 (2:2), Hopkins 11 (2:2) – prva peterka; Ukić 2, Hodžić 3, Jones, Marinković 6 (0:2).

Promitheas: Mantzaris 12 (1:2), Miller 16 (2:2), Christodoulou 7, Agravanis 4, Agbelese 17 (3:4) – prva peterka; Lountzis 3, Garrett 11, Faye 3, Radičević, Mantzoukas.

Met za dve točki: Cedevita Olimpija 21:40 (52 %), Promitheas 20:30 (67 %); za tri: Cedevita Olimpija 9:28 (32 %), Promitheas 9:29 (31 %); skoki: Cedevita Olimpija 33 (24+9), Promitheas 36 (30+6).

Murić je postavil piko na i

Standings provided by SofaScore LiveScore

Ljubljana – Že kar prelahka torkova zmaga na Trentom in prezgodnje razmišljanje o uvrstitvi v drugi krog evropskega pokala sta spodrezala krila košarkarjem Cedevite Olimpije v zaostalem dvoboju s Promitheasom. Na srečo le v prvem polčasu. V drugem so na trenutke zaigrali kot prerojeni, zato se jim nagrada ni mogla izmuzniti. Resda z malce sreče.Uvodnih 20 minut dvoboja se je uvrstilo v kategorijo tistih, ki jih kaže čim prej pozabiti. Ljubljančani so igrali brez prave energije v obrambi, v napadu pa so iskali bližnjice s prenagljenimi poskusi za tri točke, namesto da bi s kombinatornimi akcijami zbegali adute Promitheasa, ki nikakor ne slovijo po defenzivnih veščinah. Grki so v 9. minuti vodili z 21:9 in sredi druge četrtine celo z 32:17, saj je imela Cedevita Olimpija le enega učinkovitega moža.Organizator igreje v prvem polčasu dosegel 15 točk od moštvenih 32, med njegovimi soigralci jih ni nihče prispeval več kot štiri. Stožiška zasedba je do tedaj metala trojke pičlih 3:16, proste mete 1:5 in zaostajala pri poskusih za dve točki (55:61 %), ob tem pa je celo tekmo izgubljala skok. Primanjkljaj devetih točk ob glavnem premoru je bil zato celo ugoden.»Recept za nadaljevanje je preprost. Igrati moramo tako, kot znamo,« je bi kratek Olimpijin trener Jurica Golemac. Želja se mu je začela naglo uresničevati, saj se je prebudil, ki je v prvem polčasu zmogel le dve točki. V tretji četrtini jih je dodal 13 in poskrbel za zasuk, ki je Ljubljančanom prinesel vodstvo z 61:55 v 31. minuti. A tekme s tem še zdaleč ni bilo konec. Cedeviti Olimpiji je zmanjkala kakšna dodatna epizoda drugih košarkarjev, Promitheas pa se je pod vodstvom izkušenih branilcev(12 točk, 10 skokov in 10 asistenc) inter centražilavo oklepal zadnje bilke upanja za preboj v top 16.Odločitev je tako padla šele v zadnji minuti. Le 19 sekund pred koncem je Blažič izkoristil enega od dveh prostih metov za 75:73, po Millerjevem zgrešenem metu za tri točke pa jepostavil piko na i. Sredina revanša v Patrasu bo tako bo zgolj formalnost za obe moštvi. Grki bodo na njej končali mednarodno sezono, Ljubljančani pa se bodo lahko ogrevali za ponovoletni ples med elito.