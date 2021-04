Cedevita Olimpija zarjavela in ničkaj spočita v Podgorici

Budućnost : Cedevita Olimpija 89:75 (68:63, 43:48, 28:23) Dvorana Morača, brez gledalcev, sodniki Jovčić, Nikolić (oba Srb) in Kardum (Hrv).

Budućnost: Cobbs 24 (9:10), Ivanović 11 (3:3), Ejim 17 (3:3), Šehović 2, D. Nikolić 14 (1:2), Della Valle 10 (2:2), Popović 5, Reed 6.

Cedevita Olimpija: Perry 10, Hopkins 8 (6:8), Murić 4 (2:3), Blažič 26 (6:7), Brown 9, Hodžić 3, Jones 2, Marinković 2, Rupnik 11 (4:6).

Drugi rezultat dneva – Partizan : FMP 97:74.

Zarjaveli in ničkaj spočiti

Podgorica je bila še drugič v sezoni kraj nesrečnega imena za košarkarje Cedevite Olimpije. Pred mesecem dni so na gostovanju pri Budućnosti izgubili možnosti za uvrstitev v četrtfinale evropskega pokala, po podobnem scenariju – po hudem padcu v zadnjih 15 minutah tekme – pa so klonili tudi na zaostali tekmi 18. kola lige ABA in bržkone že ostali brez možnosti za osvojitev prvega mesta v rednem delu tekmovanja. Pošteno pa se bodo morali še potruditi, da se bodo prebili med najboljšo četverico in v polfinale končnice.Po uspešni revanši ima Budućnost pred zadnjimi štirimi nastopi tri zmage več kot Ljubljančani, ki so odigrali tekmo manj, hkrati pa tudi prednost v medsebojnih soočenjih. Stožiška zasedba je namreč na domačem parketu zmagala z 11 točkami naskoka (95:84) po imenitnem rafalu metov za tri točke (18:36). Tokrat je bila njena bera pri trojkah klavrna, zgolj 5:31 ali 16 odstotkov, z nenatančnostjo pa so izstopali(0:6),in(po 0:4).Budućnost je medtem metala za tri točke 11:33 in imela več učinkovitih mož, ki so si porazdelili breme. Sprva je sicer vlekel krilo, ki je vseh svojih 17 točk dosegel v prvem polčasu, mož odločitve pa je organizator igres 24 točkami in 5 asistencami.Pri Cedeviti Olimpiji je bilo vse preveč odvisno od, ki je do glavnega premora zbral 18 točk in bil najzaslužnejši, da je njegovo moštvo po zaostanku z 10:21 in 24:33 prišlo do prednosti 56:48 v 24. minuti. Toda v naslednjih 15 minutah ni več dosegel niti točke, tik pred koncem je zgolj ublažil neizogiben poraz, saj med njegovimi soigralci ni bilo nikogar, ki bi ga lahko nadomestil ali mu vsaj izdatneje pomagal v prelomnih trenutkih.In če so se Ljubljančani pred dvobojem spraševali, ali jim je dolg tekmovalni premor bolj koristil ali škodil, so slednjič delovali »zarjavelo« in ničkaj spočito. Na poti do najvišjega poraza v regionalni sezoni ob daleč najmanjšem številu doseženih trojk (dotlej je bil črni rekord devet) so izgubili tretjo četrtino s 15:25, zadnjo pa z 12:21.Olimpijin trenerje priznal: »V drugem polčasu smo izgubili energijo in napadalni ritem. Ne moreš zmagati, če v zadnjih dveh četrtinah dosežeš le 27 točk. Pri skokih smo bili enakovredni, zmanjkalo pa nam je moči, da bi tekmo pripeljali do ugodnega konca.«Niz treh zahtevnih gostovanj bo Cedevita nadaljevala v nedeljo proti Mornarju in v sredo proti Crveni zvezdi.