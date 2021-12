Trojke so zadevali kot za stavo, toda Virtus je dosegel še eno več

Bolonjski Virtus je 16-kratni italijanski prvak (nazadnje letos), dvakrat najboljši v Evropi (1998 in 2001) in po mnenju Jurice Golemca tudi letos glavni favorit za osvojitev evropskega pokala, saj ima zvezdniško moštvo. A če lahko zaradi poškodb računa le s polovico košarkarjev, je ranljiva tarča. Cedeviti Olimpiji se je torej ponudila lepa priložnost, da bi se mu vsaj delno oddolžila za dva poraza iz prejšnje sezone in tudi starejše dvoboje, a je ni izkoristila kljub 16 doseženim trojkam; Virtus jih je zadel 17.

Cedevita Olimpija: Virtus Bologna 101:104 (82:82, 53:54, 25:29) Dvorana Stožice, gledalcev 2000, sodniki Jimenez (Špa), Shemmesh (Izr) in Isguider (Tur). Cedevita Olimpija: Pullen 10 (2:4), Ferrell 24 (7:7), Ejim 8 (2:2), Murić 18, Auguste 3 (1:4), Blažič 15 (2:2), Hodžić 3, Omić 18 (1:4), Radovanović 2; Virtus: Tessitori 9 (1:2), Bellinelli 21 (2:3), Pajola 5, Alibegović 7, Jaiteh 17 (1:2), Alexander 10 (2:4), Sampson 1 (1:2), Weems 15 (1:3), Teodosić 19 (1:3). Met za dve točki: Cedevita Olimpija 19:29 (65 %), Virtus Bologna 17:37 (59 %); za tri: Cedevita Olimpija 16:35 (46 %), Virtus Bologna 17:37 (46 %); skoki: Cedevita Olimpija 33 (24+9), Virtus Bologna 37 (22+15).

Po treh zaporednih porazih v evropskem pokalu in razočaranjih v ligi ABA so privrženci stožiške zasedbe pričakovali, da bo poskušala presekati krizo s čvrsto obrambo, ki nudi bolj stanovitno izhodišče kot zanašanje na strelski navdih. Po tej plati scenarij ni bil obetaven: gostje so pod vodstvom Miloša Teodosića dosegli 29 točk v uvodni četrtini, 54 do polčasa in 82 v treh četrtinah ter prevladovali pri skokih; kar 15 so jih zbrali pod Olimpijinim obročem. Toda na zadovoljstvo tribun so Ljubljančani kljub nihanjem in nenehnemu zaostanku (10:18, 30:43) držali korak v napadalno usmerjenem dvoboju.

Če so Bolonjčani v uvodnih 20 minutah zadeli 10 trojk z 19 poskusi (53 %), so gostitelji metali 11:20 (55 %) za tri točke in 58-odstotno za dve. Nenavadna je bila le razporeditev točk: zdesetkani Virtus je imel do glavnega premora devet strelcev (Teodosić 12, Marco Belinelli 9, Mam Jaiteh 8 ...), Cedevita Olimpija v popolni zasedbi zgolj pet. Izjemno razpoloženemu organizatorju Yogiju Ferrellu (po polčasa 20 točk – za tri 5:6 in 5 asistenc) so najbolj pomagali Edo Murić (16 – za tri 4:5), Alen Omić (8), Jacob Pullen (7) in dolgo neopazni Jaka Blažič (5), drugi so ostali pri ničli.

16 trojk so zadeli Olimpijini košarkarji, največ na vseh 16 tekmah sezone, prejeli so jih 17.

Ferrell se je utrudil

Golemac je do 28. minute poslal v ogenj le osem mož in sčasoma je začel plačevati davek predvsem Ferrell. V drugem polčasu je sicer pristavil še šest asistenc, toda njegova strelska bera se je povečala le za štiri točke. To je bilo opazno zlasti po obetavni igri v tretji četrtini, v kateri je glavno vlogo prevzel Omić in prinesel Olimpijinim košarkarjem prednost 68:64. Izkušena Teodosić in Belinelli sta vendarle odigrala na stotine takšnih in še zahtevnejših tekem, zato sta ob podpori centra Jaiteha znala odgovoriti. Po izenačenju sta seveda prihranila še nekaj streliva za zadnji del dvoboja.

V njem je Cedevita Olimpija zadnjič vodila s 84:82, nato pa imela vse več težav. V naslednjih osmih minutah je zmogla le še osem točk, prejela pa jih je 18 in zaostala z 92:100. V zadnji minuti ji je Virtus ponudil še eno priložnost, še posebej Kyle Weems z dvema zgrešenima prostima metoma osem sekund pred koncem, toda poskus Jacoba Pullna za tri točke za novo izenačenje in podaljšek ni zadel cilja. V primerjavi z zadnjimi porazi je bil razplet vendarle drugačen: občinstvo je pospremilo domače moštvo v slačilnico s ploskanjem in upanjem na boljši jutri.