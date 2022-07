Večina adutov je zbrana, zdaj vsi gledajo proti Goranu Dragiću

V nadaljevanju preberite:

Zgolj še 37 dni je ostalo do začetka 41. evropskega prvenstva v košarki, na katerem bo slovenska reprezentanca po petih letih branila naslov najboljše na stari celini. Dotlej jo čaka šest pripravljalnih tekem, tik pred odhodom v Köln pa tudi dvoboja z Estonijo (25. avgusta) in Nemčijo (28. avgusta) v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Selektor Aleksander Sekulić in njegovi izbranci bodo imeli torej polne roke dela, lotili pa so se ga ob včerajšnjem začetku skupne vadbe v Kranjski Gori. Resda še brez nekaterih močnih adutov.

Kdo je med prvimi prišel na zbor izbrane vrste in koga še pričakujejo? Zakaj še ni jasno, kdaj bo začel vaditi Luka Dončić? Kakšne so zadnje informacije od Goranu Dragiću? Kaj o njem pravi Edo Murić? Zakaj je Sekulić v pričakovanju EP vpoklical tudi nekaj mladih upov?