Veliko točk in podaljšek premalo za zmago

Grenak večer je za slovenskim zvezdnikom pri Dallasu Luko Dončićem. Teksašani so izgubili še drugič zapored in proti moštvu, ki so ga v tej sezoni premagali v vseh treh dvobojih. Oklahoma je bila boljša in srečnejša, saj je prišla do 16. zmage v sezoni (na zahodu je boljša le od Houstona) po podaljšku s 120:114.

Ljubljančan je igral 43 minut, za novi trojni dvojček so mu zmanjkali štirje skoki: 40 točk (met 16:33, za tri 5:13), 10 asistenc, 6 skokov. Zadnji met za zmago za tri točke v rednem delu, v katerem je dosegel 36 točk, je Dončić zgrešil. Reggie Bullock je dodal še 23 točk, Jalen Brunson pa 20. Kristaps Porzingis ni igral.

Pri gostih sta odstopala Luguentz Dort s 30 točkami in Tre Mann z 29.

Dallas bo naslednjih pet tekem igral v domači dvorani, tekmeci bodo: Philadelphia (5. t. m.), Atlanta (7.), Detroit (9.) in dvakrat LA Clippers (11., 13.).