Vesolje NBA že z ozvezdjem veliki O, zdaj še z velikim L

Izgubil le eno žogo

Slovenski zvezdnik je s svojo igro začaral Čarovnike, zato se ga niso upali niti dotakniti. FOTO: Tim Heitman/Usa Today Sports

Spektakularno

V množičnosti tekem in zgoščenem urniku v koledarju ameriških poklicnih športnih lig ravno ta inflacija obračunov tudi loči kakovostno igralsko zrnje od plevela. Res, da vsak dan ni nedelja, a ravno nedelja po evropskem času jeprinesla nov kamenček v mozaiku njegove statistike v košarkarski ligi NBA.Dallas Mavericks so namreč doma premagali Washington Wizards s 125:124, Luka Dončić pa je za zmago v 39 minutah, kolikor jih je preživel na igrišču, dosegel trojni dvojček z 31 točkami, kar 20 asistencami in 12 skoki. Tako kot tudi kaže rezultat, je bilo napeto.(22 točk) je s trojko 9,3 sekunde pred koncem dosegel zadnji odločilni koš, podal mu je prav Dončić. Slovenski zvezdnik je nato 1,3 sekunde pred koncem ujel še žogo po zgrešenem metu tekmecev in s tem poskrbel za slavje domačih.Dončić je torej ponovno vodil svoje moštvo do pomembne zmage, tokrat je proti čarovnikom iz Washingtona izgubil le eno žogo, prišel pa do desetega trojnega dvojčka v sezoni. Brez njega je bil 21 tekem, kar je najdaljši niz po začetku kariere v NBA, ko je prvega zabeležil po 44 tekmah v sezoni 2018/19. Pridružil se jeinkot četrti v ligi, ki je trojni dvojček dosegel z najmanj 30 točkami in 20 asistencami.Statistična uvrstitev v omenjeni kvartet pove vse; Russell Westbrook je v dresu Washingtona na omenjeni tekmi celo igral proti Dončiću, o Magicu, legendi Los Angeles Lakers, vemo vse, Oscar Robertson, veliki O, pa je tudi zgodba zase. Ima namreč najvišje število trojnih dvojčkov v rednem delu sezone lige NBA vseh časov, kar 181. Kar je zares fantastično, pa je tudi podatek, da je eden od dveh igralcev, ki sta imela trojni dvojček kot povprečje v celotni sezoni! In kdo je drugi takšen mojster? Prav Russell Westbrook. Ta drži zdajšnji rekord po številu trojnih dvojčkov v eni sezoni, 42 jih je zbral, je edini, ki ima trojne dvojčke kot statistično povprečje tri zaporedne sezone. Kdor je mojster, je mojster in Luka Dončić je med njimi.»Menim, da sem precej bolj zadovoljen s tem, da sem na tekmi izgubil le eno žogo. To se še ni zgodilo,« je po dvoboju z Washingtonom povedal Dončić. »Luka je igral izvrstno na obeh straneh igrišča. V vsaki akciji se je pravilno odločil in povrhu nato še ujel zadnjo žogo po zgrešenem metu. Spektakularno,« je hvalil trener Dallasa. Beal je sicer za čarovniške tekmece dosegel 29 točk, Westbrook pa kar 42 ter zbral še 10 skokov in devet podaj.Na preostalih dveh tekmah s slovenskima košarkarjema v zaključku ni bilo tako dramatično. Miami Heat je s 124:107 v Clevelandu ugnal Cavaliers, Denver Nuggets pa s 110:104 v Los Angelesu Clippers.je v igro vstopil s klopi Miamija in v 29 minutah zbral devet točk, sedem asistenc in pet skokov,pa za Denver, za katerega je Srbdosegel 30 košev, 14 skokov in sedem asistenc, ni igral.