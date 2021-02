Vreme jo je zagodlo Luki Dončiću

Košarkarji Dallasa bi morali v noči s srede na četrtek v svoji dvorani gostiti moštvo Detroita, vendar pa je vodstvo lige NBA tekmo prestavilo. Razlog za to pa ni izbruh novega koronavirusa, temveč izjemno slabe vremenske razmere v Dallasu, ki ga je zajela snežna nevihta z izjemno nizkimi temperaturami, zaradi katere so številni prebivalci ostali brez elektrike.



Tamkajšnje oblasti so ukrepale in zaprle dvorano American Airlines Center, v kateri svoje tekme igrajo Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu. Ti so v zadnjem času dvignili svojo formo in zmagali na štirih izmed zadnjih petih tekmah, zasedajo pa deseto mesto v zahodni konferenci (13 zmag in 15 porazov). Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči s petka na soboto v gosteh pri Houstonu, ki je izgubil zadnjih šest tekem in je na 14. mestu Zahoda (11:16).



