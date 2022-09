Vse za uspeh, Luka z Lukom

V nadaljevanju preberite:

Košarkarsko navijaško vojsko je najbolj vznemirila odločitev, da bo med dvanajstimi branilci evropskega naslova tudi Luka Rupnik. Selektor Aleksander Sekulić ni imel izbire in tega navijači, predvsem laiki ali tisti, ki bolj površno poznajo zakonitosti selekcioniranja moštev, v katerih kakovost posameznika ni vedno odločilna, niti ne vedo. O selektorjevi izbiri ni bilo nikakršnega dvoma. Rupnik sodi v to moštvo, ker je oblikovano, sestavljeno ali vodeno na drugačen način, kot so druge reprezentance. Ve se, kdo v tej zasedbi vleče glavneniti in zakaj. Toda še ena aktualna »rošada« je šla mimo navijačev in strokovnjakov. Po menjavi selektorja je iz odbojkarske prve linije izginil čudežni fant Rok Možič, ki je bil vse do menjave selektorja glavni oglaševalski obraz in »Luka Dončić« reprezentance. Fantje zmagujejo z Rokom, navijačem, na klopi, ni težav znotraj moštva in vse je tiho.