Williams padel na zdravniškem, ne pride k Dončiću

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić še ni zaigral za nove delodajalce v severnoameriški ligi NBA Los Angeles Lakers. To se bo predvidoma zgodilo v noči na torek, zagotovo pa za Jezernike ne bo zaigral center Mark Williams, saj bo ta po neuspešnem zdravniškem pregledu ostal pri Charlotte Hornets, sta potrdila oba vpletena kluba.

Williamsa so Kalifornijci v menjavi pripeljali iz Charlotte Hornets v želji, da zapolni vrzel pod košem po odhodu Anthonyja Davisa k Dallas Mavericks, nekdanjemu Dončićevemu klubu.

Toda 213 centimetrov visoki košarkar ni prestal zdravniškega pregleda, mreža ESPN je poročala, da so na pregledu ugotovili več težav. Lakers so za Williamsa v Charlotte med drugim poslali Daltona Knechta in Cama Reddisha, ki bosta tako še naprej člana Jezernikov, Williams pa Sršenov.

»Težko smo se odločili, da ga sploh vpletemo v menjavo. Vedno smo spoštovali njegovo nadarjenost, delovno etiko in karakter. Veseli nas, da je spet v naši ekipi,« so ob Williamsovi vrnitvi zapisali pri Charlotte Hornets.

Ker se je prestopni rok v ligi NBA že iztekel, to pomeni, da Los Angeles Lakers ne bodo mogli poiskati novega centra, ki bi lahko kolikor toliko ustrezno zapolnil vrzel po Davisovem odhodu v Dallas.