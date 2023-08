Brez Luke Dončića veliko slabši, prihranili so ga za mundial

V nadaljevanju preberite:

Pred torkovim odhodom slovenskih košarkarjev na Japonsko, kjer se bodo v soboto pomerili z domačo reprezentanco v Tokiu, je že jasno, da bodo tretjič – po EP 1995 (2:6) in SP 2010 (6:9) – pričakali začetek velikega tekmovanja z negativno bero v pripravljalnih nastopih. Pred prvo tekmo na svetovnem prvenstvu 26. t. m. proti Venezueli so iztržili dve zmagi proti Kitajski in Črni gori, po dveh porazih z Grčijo pa so klonili še proti Španiji z 79:99 in ZDA z 62:92. Rezultata iz Malage lahko v dobršni meri pripišemo kakovosti tekmecev in padcema v finišu dvobojev, proti Američanom tudi odsotnosti kapetana Luke Dončića.

Proti ZDA je slovenska reprezentanca klonila s tretjim največjim zaostankom v svoji zgodovini. Kako ga je videl selektor Aleksander Sekulić in kako je pojasnil Dončićev počitek? Dobili smo potrditev, da imajo Američani sicer mlado, a zelo kakovostno moštvo. Drži, da je Dončič še precej večji zvezdnik kot vsi letošnji aduti ZDA, toda Slovenija v soboto ni mogla poslati v ogenj niti enega košarkarja iz lige NBA, v evroligi sta v prejšnji sezoni igrala le Klemen Prepelič in Mike Tobey. Kdo je bil prvo slovensko ime dvoboja?