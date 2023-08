Američani so po Sloveniji ugnali še evropske in svetovne šampione

Košarkarji ZDA so zmagovalci pripravljalnega turnirja v Malagi, ki ga je Košarkarska zveza Španije organizirala ob svoji stoletnici in na katerem je nastopila tudi slovenska reprezentanca. Olimpijski zmagovalci iz Tokia so danes premagali svetovne in evropske prvake Špance z 98:88 (72:73, 55:45, 26:28).

Pri Američanih, ki so potrdili svojo kakovost pred svetovnim prvenstvom, čeprav v njihovih vrstah manjkajo številna slovita imena iz lige NBA, so bili najučinkovitejši Jalen Brunson (21), Jaren Jackson (14), Mikal Bridges, Anthony Edwards, Brandon Ingram (po 11) in Austin Reaves (10). Pri Španiji so izstopali Santi Aldama (14), Willy Hernangomez (13), Alex Abrines (12) in Juancho Hernangomez (11).

Slovenija je v Malagi izgubila obe tekmi, v petek proti Španiji z 79:99 in v soboto z ZDA z 62:92.