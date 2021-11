Za uvod visok poraz Slovenk

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023 doživela visok poraz. Na Kodeljevem je z 62:78 (38:64, 20:46, 14:27) klonila pred izbrano vrsto Turčije.

Neuspeh ni tragičen, saj je naša reprezentanca nastopila oslabljena, hkrati pa v teh kvalifikacijah nima imperativa zmage, saj je že uvrščena na prvenstvo, ki ga bosta skupaj priredili Slovenija in Izrael.

Evropsko prvenstvo bo med 15. in 25. junijem 2023 v Celju, Kopru in Ljubljani, kjer bodo tudi zaključni boji za kolajne. Na prvenstvu bo nastopilo šestnajst reprezentanc, Slovenija in Izrael sta že uvrščeni, za preostalih štirinajst mest pa se poteguje 38 ekip. Slovenija ima v skupini D še Poljsko in Albanijo, pri kateri bo gostovala v nedeljo ob 18. uri.

Novi selektor naše vrste, Grk Georgios Dikeulakos, ki je po sedmih uspešnih letih nasledil Damirja Grgića. Na Kodeljevem zaradi poškodb ni mogel računati na dve ključni igralki pod košema, prvo strelko reprezentance Evo Lisec in Tino Trebec, manjkali pa sta tudi Annamaria Prezelj in Shante Evans, ki je sklenila reprezentančno kariero.

Turkinje so zlahka gospodarile pod obročema (40:29), ob bistveno bolj motivirani igri pa so tudi brez težav hitro prišle do visoke prednosti. Prvo četrtino so dobile s 27:14, po drugi, ko so Slovenke potrebovale skoraj osem minut za prvi koš, pa so na odmor odšle z 26 točkami prednosti.

Slovenke so sicer Turkinje ugnale na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji z 72:47, tokrat pa so gostje vrniile z obrestmi. V drugem delu so mirno nadzorovale potek dogodkov na igrišču in zasluženo slavile zmago.

Najboljša posameznica pri Sloveniji je bila Teja Oblak z 21 točkami, po osem pa so jih dosegle Aleksandra Krošelj, Teja Goršič in Tina Jakovina.