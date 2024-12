Zaboji s šampanjcem in pivom ostali polni

Košarkarji Milwaukee Bucks so v finalu pokala NBA s 97:81 premagali moštvo Oklahoma City Thunder, toda v slačilnici niso imeli tradicionalne zabave s šampanjcem. Razlog? Želijo se posvetiti nadaljevanju sezone, v kateri jim ne gre povsem po načrtih.

Glavni trener Doc Rivers je pojasnil, da je bila odločitev sprejeta soglasno na predlog pomočnika trenerja Darvina Hama, ki je lani osvojil pokalno lovoriko z Los Angeles Lakers. Liga NBA je v zmagovalno slačilnico dostavila tri velike zaboje s šampanjcem in pivom v ledu in celo zaščitna očala, da ne bi prišlo do nesreče z zamaškom pri odpiranju penečega vina. Toda vse je ostalo nedotaknjeno.

Bucks, kjer blesti Giannis Antetokounmpo, so ta čas peti v vzhodni konferenci (14 zmag, 11 porazov) in želijo napredovati po lestvici. Hamovi Lakersi so lani osvojili pokal NBA in imeli bučno zabavo s šampanjcem. Kasneje so bili šele osmi v zahodni konferenci in izpadli že v prvem krogu končnice.