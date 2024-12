Giannisa na poti do pokala NBA ni ustavil niti grom

Košarkarji moštva Milwaukeeja Bucks so zmagovalci letošnjega pokala lige NBA. V finalu v Las Vegasu so po zaslugi odličnega drugega polčasa premagali Oklahoma City Thunder s 97:81. Ob polčasu je Milwaukee vodil vsega z 51:50.

Trojni dvojček je za zmagovalce dosegel Giannis Antetokounmpo, ki je tekmo končal s 26 točkami, 19 skoki in 10 podajami. Temu je dodal tri blokade in dve ukradeni žogi in bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca na parketu. Tekmo je odločila faza v drugem polčasu, ki jo je Milwaukee dobil kar z delnim izidom 19:5.

»Ponosen sem na to skupino tukaj. Vsaj 15 tekem zaporedoma že kažemo kolektivno igro. Ampak naše delo v ligi z današnjo zmago še ni opravljeno. Veliko stvari moramo še izboljšati,« je Grk pohvalil soigralce za pokalno zmago, a se takoj ozrl v naslednje izzive, ki čakajo ekipo. »Spet smo se ujeli in držimo skupaj,« zasuk na parketu po slabem začetku sezone pojasnjuje Damian Lillard, ki je tekmo končal s 23 točkami.

Za poražence je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 21 točk, a iz igre metal le 8:24 in izza črte za tri točke 2:9.

FOTO: Candice Ward/Reuters

Liga NBA je pokal uvedla lani, osnovna zamisel pa je, da že pred končnico liga in navijači dobijo pomemben vmesni cilj. Z izjemo finala pa vse pokalne tekme štejejo tudi kot tekme rednega dela prvenstva.

Finale pa je pomemben izziv tudi za vse tiste košarkarje, ki imajo v ligi NBA minimalne pogodbe. Letos bo vsak košarkar iz zmagovitega moštva prejel premijo v višini skoraj 515.000 dolarjev. Poraženci se bodo morali zadovoljiti s po 206.000 dolarji.