Začetek košarkarskega DP z obračunom Krke in Zlatoroga

Liga Nova KBM se bo začela v torek s tekmo med Krko in Zlatorogom. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) zagotavlja, da bo kljub izzivom, ki jih predstavlja trenuten položaj, v sodelovanju s klubi ter skladno z navodili pristojnih služb ustrezno organizirala tekme za sezono 2021/22.



Vse tekme prestižne lige Nova KBM si bo moč ogledati v neposrednih spletnih prenosih na YouTube kanalu KZS, najbolj zanimivo tekmo kola pa tudi na televiziji Sportklub. Liga Nova KBM, v kateri bodo sodelovala vsa najboljša slovenska moštva z izjemo Cedevite Olimpije, bo 31. sezona državnega prvenstva. Prvi del se bo končal 12. februarja 2022, drugi del oziroma ligi za prvaka in obstanek pa se bosta začeli 5. marca.



V ligi za prvaka bo sodelovalo pet najboljših klubov iz prvega dela in Cedevita Olimpija, ki bodo do četrtfinala na dve zmagi odigrali še deset tekem. Prve tekme polfinala so predvidene za začetek maja, prva tekma finala ima datum 22. maj 2022, morebitna peta pa 31. maj.



Druga polovica februarja je rezervirana za zaključek pokalnega tekmovanja Spar ter nastop reprezentanc v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Četrtfinali pokala Spar bodo od 14. do 17. februarja, finalni turnir pa 18. in 20. februarja. Odmor v ligi Nova KBM za reprezentanco bo poleg februarskega termina še od 21. do 28. novembra letos.

Dekleta že pogledujejo proti domačem EP

Pari uvodnega kola lige Nova KBM so Krka – Zlatorog, Nutrispoint Ilirija – Gorenjska gradbena družba Šenčur, Helios Suns – Hopsi Polzela, Rogaška – ECE Triglav in Terme Olimia Podčetrtek – Šentjur. Konec tedna se bo začela tudi sezona za košarkarice. V 1. SKL bo ena ekipa več kot lani, in sicer se na parkete vrača zasedba Domžal. Cinkarna Celje je v prejšnji sezoni osvojila jubilejni deseti zaporedni naslov državnih prvakinj in 17. skupno, hkrati pa je tudi branilka pokalne lovorike.



Košarkarice bodo prvi del igrale do konca februarja, drugi del se bo končal sredi aprila, zadnja tekma finala na tri zmage pa je predvidena 7. maja. Tudi pri ženskah sta predvidena dva reprezentančna premora za kvalifikacije za EP 2023, ki ga bo gostila Slovenija; od 7. do 15. novembra in od 6. do 14. februarja.



Pari prvega kola 1. ženske SKL so Derby Ježica – Maribor, Domžale – Pro-Bit Konjice, Cinkarna Celje – Grosuplje, Tosama Ledita – Triglav, proste pa so igralke Akson Ilirije. V 2. SKL, ki se bo prav tako začela konec tedna in ki je bila v sezoni 2020/21 zaradi koronavirusa skrajšana, se podaja dvanajst ekip, 3. SKL pa bo sestavlja 24 moštev, razdeljenih v skupini Vzhod in Zahod.

