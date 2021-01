Zadržani Dončić z Dallasom izgubil na Floridi, maščevanje Dragića

Dragić pomagal zrežirati povratek Miamija



Harden in Durant blestela ob zmagi nad Milwaukeejem

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

V severnoameriški ligi NBA je dan Martina Lutherja Kinga mlajšega prinesel polovičen uspeh slovenskih košarkarjev. Tokrat zadržanije z Dallasom izgubil proti Torontu s 93:116,pa je bil z 22 točkami drugi strelec Miamija ob zmagi nad Detroitom s 113:107.Dallas Mavericks so se ponoči s Torontom pomerili v Tampi, kjer kanadsko moštvo v tej sezoni igra domače tekme. Tam Dallas ni imel svojega večera, saj je bil glavni trenerzaradi dveh tehničnih napak izključen že ob koncu prve četrtine, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je ob ne tako agresivni igri v napadu vknjižil 15 točk, 9 asistenc in 7 skokov.Če je Ljubljančan po pretekli tekmi s Chicagom govoril o svoji sebičnosti (ob 30 metih iz igre je dosegel 36 točk) in na zadnjih sedmih tekmah vselej vrgel več kot 20 metov iz igre, se je tokrat ustavil pri zgolj enajstih. Zgrešil je vse tri mete za tri točke in zaključevanje akcij prepustil soigralcem, s katerimi pa so iz igre metali manj kot 38-odstotno (31-82).Prvi polčas je bil še izenačen, saj je Toronto po uvodni četrtini vodil za 4 (22:18), ob glavnem odmoru pa je bilo 47:47. Kanadčani so nato v drugem polčasu prestavili v višjo prestavo, po treh četrtinah so vodili za 9 (81:72), v zadnjih 12 minutah pa so dosegli 14 točk več od tekmecev in jim prizadejali tretji zaporedni poraz.Pri Dallasu je bil prvi strelecs 23 točkami, drugi strelec pa je bils 17 točkami. Povratnikje zgrešil vseh 12 metov iz igre in tekmo končal brez točke. Dallas je še vedno pogrešalinPri Torontu je bil s 23 točkami najučinkovitejši, 21 jih je dodalMiami je na domači tekmi z Detroitom po preobratu zmagal s 113:107 in se s tem svojemu tekmecu maščeval za sobotni poraz . Tekma se je začela kar pet ur kasneje, kot je bilo sprva predvideno, saj je vodstvo lige potrebovalo dodaten čas za testiranja.A to ni zmotilo izkušenega Gorana Dragića, ki je tekmo začel v prvi postavi in bil z 22 točkami drugi najboljši strelec svojega moštva, več jih je dosegel le(28 točk, 11 skokov).Začetek je sicer kazal na to, da bo Detroit dobil tudi drugo zaporedno medsebojno tekmo. Gostje so na Floridi povedli s kar 28:9, vendar pa je Miami postopoma zmanjševal zaostanek, ki je ob koncu prve četrtine znašal 12 (24:36), ob glavnem odmoru pa 6 točk (55:61).Vročica je nato v tretji četrtini dosegla 33 točk in prešla v vodstvo s 87:80, prednosti pa nato ni več izpustila iz rok.Pri poražencih sta bila najbolj razpoloženas 27 točkami ins 24 točkami.Na zelo zanimivem in tesnem obračunu so Brooklyn Nets premagali Milwaukee s 125:123.Pri Brooklynu sta blestela glavna zvezdnikain, ki sta skupaj dosegla kar 64 točk. Novinec v moštvu Harden je vknjižil 34 točk in 12 asistenc, Durant pa 30 točk, 9 skokov in 6 asistenc. Njun soigralecje izpustil še sedmo zaporedno tekmo.Tudi najpomembnejši igralec Milwaukeejaje imel učinkovit večer, saj je dosegel 34 točk, 12 skokov in 7 asistenc, kar pa je bilo premalo za zmago.Brooklyn si je četrto zaporedno zmago priboril v končnici tekme, ko je 36,3 sekunde pred koncem za tri točke zadel Durant, na drugi strani pa je zadnja dva meta zgrešilToronto Raptors - Dallas Mavericks 116:93 (Dončić 15 točk, 9 asistenc, 7 skokov v 35 minutah)Miami Heat - Detroit Pistons 113:107 (Dragić 22 točk, 3 asistence, 3 skoki v 33 minutah)New York Knicks - Orlando Magic 91:84Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 108:97Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 104:125Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 108:104Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 125:123Chicago Bulls - Houston Rockets 125:120Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 113:115