Luka Dončić našel krivca za poraz v Luki Dončiću

Presegel Michaela Jordana

Luka Dončić je imel v 23-letnemu Fincu Lauriju Markkanenu več kot dostojnega tekmeca. FOTO: Ronald Martinez/AFP



V obrambi opazovalec



Dve tekmi preloženi, danes še Goran Dragić

Slovenski košarkarski zvezdnik, ki je na tekmi Dallasa proti Chicagu (101:117) dosegel že 29. trojni dvojček, je poraz prevzel na lastna pleča. Enaindvajsetletni Ljubljančan, ki je dosegel 36 točk, 16 skokov in 15 podaj, je po tekmi dejal, da je Dallas izgubil zaradi njegove sebične igre.Potem ko je Dončić v prvem polčasu dosegel že 30 točk, se mu je v drugem pri metu ustavilo, kljub temu je že v tretji četrtini prišel do 29. trojnega dvojčka v karieri, s katerim je presegel legendarnegain se na 15. mestu večne lestvice izenačil zFrustrirani Dončić je po tekmi dejal, da krivda za Dallasov še šesti poraz na 12 tekmah leži na njegovih ramenih, ker je igral sebično.»Drugi polčas sem odigral grozno,« je po tekmi skrušeno dejal Dončić: »Bil sem malo sebičen, ker sem v prvem polčasu zbral že 30 točk.«Dončić je na koncu iz igre zadel 13 od 30 metov (prosti meti 4/6), zadel je šest trojk iz 11 poskusov. V statistiko je vpisal še dve ukradeni in štiri izgubljene žoge v 37:30 minute igre. Ob Dončiću, ki še posebej v prvem polčasu v svoji najslabši prvini, obrambni igri, ni bil najbolj razpoložen, je bil drugi najboljši strelec domačihz 20 točkami, pri gostih pa jih je 29 dosegel»To nisem bil jaz v drugem polčasu. V drugem polčasu bom moral igrati precej boljše. Sam sem krivec za poraz,« je še dejal slovenski zvezdnik, ki je postal šele četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki je na tekmi zabeležil vsaj 35 točk, 15 skokov in 15 podaj, obenem pa najmlajši, ki mu je to uspelo.LA Clippers so za četrto zaporedno zmago s 129:96 premagali Indiano, Sacramento pa je v domači dvorani kljub 42 točkamizgubil s 123:128 proti New Orleans. Pri slednjih je blestelz 31 točkami in šestimi skoki.Doma je izgubil tudi Denver, za katerega slovenski reprezentantni igral. s 109:105 je bil boljši Utah Jazz.Zaradi protokola ob okužbi z virusom sars-cov-2 sta bili preloženi tekmi Cleveland – Washington Wizards in Philadelphia – Oklahoma.Danes ob 21. uri bo nastopil še še, ki ga na Floridi čaka obračun z Detroitom.