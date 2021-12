Zdesetkani Dallas dobil revanšo z Minnesoto

Brez Luke Dončiča, Kristapsa Porzingisa, Tima Hardawaya in Maxija Kleberja je Dallas Mavericks premagal Minnesoto Timberwolves s 114:102 in se gostom iz Minneapolisa maščevalo za ponedeljkov poraz.

V American Airlines Centru je blestel Jalen Brunson, ki je dosegel 28 točk. Dorian Finney-Smith jih je dodal 19 in Dwight Powell 15. Z zmago je Dallas na lestvici prehitel Minnesoto in ima izkupiček 15 zmag in 15 porazov. Prvi strelec Minnesote je bil Karl-Anthony Towns s 26 točkami in 14 skoki.

Dallas se je tako volkovom maščeval za poraz izpred dveh dni, v svoje vrste pa je za kratek čas vpoklical dva nova igralca. Vodstvo lige in združenje igralcev sta pred dnevi dosegla dogovor, da lahko ekipe podpišejo začasne pogodbe z rezervnimi igralci, s katerimi lahko nadomestijo tiste, ki zaradi protokolov za zajezitev epidemije covida-19 ne smejo igrati.

Theo Pinson je odigral 22 minut (7 točk, 4 skoki, 3 podaje, 4 ukradene žoge), Marquese Chriss pa 16 minut (6 točk, 8 skokov). Oba sta podpisala desetdnevni pogodbi.

»Presenečen sem, kako veliko minutažo sem dobil. A na parketu sem bil malo zmeden. Igralci so klicali akcije, za katere nisem imel pojma, kaj so. Skušal sem le prebrati soigralce,« je dejal Pinson, ki je čakal na letališču s svojo ekipo Maine Celtics za odhod v Las Vegas, ko je prejel klic agenta, naj takoj pride v Dallas: »Ostalo je zgodovina.«

Po tekmi je trener Dallasa Jason Kidd glede Dončićeve poškodbe dejal, da upajo na skorajšnjo vrnitev. »Upamo, da se nam bo Dončić pridružil že za četrtkovo tekmo proti Bucks,« je povedal Kidd.

Izidi:

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 114:102

Miami Heat - Indiana Pacers 125:96

New York Knicks - Detroit Pistons 105:91

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 111:97

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 90:108