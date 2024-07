Že prva tekma s Hrvaško ključni test

Slovensko košarkarsko reprezentanco v torek ob 20. uri čaka prva tekma na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju. Hrvaška z Dariom Šarićem, Mariom Hezonjo, Ivico Zubcem in Jaleenom Smithom bo pravi test za Luko Dončića in soigralce. Slovenija bo drugič zapored nastopila na kvalifikacijskem turnirju za OI, skupno četrtič v zgodovini, za razliko od Kaunasa 2021 pa jo tokrat v Grčiji čaka neprimerno težja naloga. Skupina v Pireju je bila že ob žrebu upravičeno poimenovana skupina smrti.

V Kaunasu je Slovenija tekmece premagala s povprečno 31 točkami razlike, na vsaki tekmi pa je dosegla preko 95 točk. V skupinskem delu je premagala Angolo (118:68) in Poljsko (112:77), v polfinalu je bila boljša od Venezuele (98:70), v finalu pa je na krilih trojnega dvojčka Luke Dončića (31 točk, 13 podaj, 11 skokov) ugnala še Litvo s 96:85.

V Pireju so trije izraziti favoriti, kar pomeni, da bo treba za pot v Parizu premagati vsaj dva močna tekmeca, morda tudi tri ob spodrsljaju v skupinskem delu. Poleg Slovenije z Luko Dončićem in Hrvaške z dvema igralcema iz lige NBA so tu še gostitelji Grki z Giannisom Antetokounmpom.

Hrvaški košarkarji bodo skušali omejiti njegov učinek. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Slovenski igralci se zavedajo, da jih letos čaka neprimerne težje delo kot za mesto v Tokiu, a so hkrati prepričani, da jim lahko z Luko Dončićem na čelu uspe nov podvig. »Res je, da imajo oni nekaj odličnih posameznikov, ki so na prijateljskih tekmah pokazali dobre igre, a mi imamo močnejšo in bolj povezano ekipo,« poudarja Klemen Prepelič, Edo Murić pa nadaljuje: »Hrvaška ima visoke in močne igralce pod košema, a tudi mi imamo letos precej čvrstih fantov, ki se bodo lahko borili z njimi. Zagotovo bo hud boj za zmago, obljubljam pa, da bomo dali vse od sebe, da uspešno začnemo turnir.«

Tekma petih na pet

Medtem ko bo Slovenija drugo tekmo proti Novi Zelandiji igrala v četrtek ob 16.30, Hrvaško naslednji dvoboj čaka že v sredo popoldan. Selektor Hrvaške Josip Sesar pravi, da jim razpored ni pisan na kožo. »Sprijazniti se moramo s sistemom tekmovanja in razmišljati, da je vsaka tekma zgodba zase. Slovenija z enim od najboljših igralcev na svetu bo pravi izziv. Luka Dončić ima za seboj izvrstno sezono, napreduje iz leta v leto, vendar igrali bomo tekmo petih na pet, zato nas ne sme biti strah, saj imamo košarkarje, ki igrajo na ravni drugih reprezentanc.«

Hrvaški selektor je o Dončiću nadaljeval: »Nastopiti proti takšnemu igralcu, kot je Luka Dončić, je izjemna priložnost za osebno dokazovanje. Zavedamo se, da bo Luka zaključil približno 80 odstotkov vseh napadov Slovenije, zato imamo zanj pripravljenih več opcij. V vsakem primeru moramo omejiti njegov učinek,« je povedal Josip Sesar.