Zmagovitega povratka Dončića ni preprečil niti rekord najstnika

Luka Dončić se je po desetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe in kasnejše okužbe z novim koronavirusom vrnil v ekipo Dallas Mavericks za nedeljsko gostovanje v Oklahoma Cityju, kjer so Teksašani s 14 točkami, 10 asistencami in 9 skoki slovenskega asa premagali domačo ekipo Thunder s 95:86. Izkazal se je tudi rezervist Marquese Criss, ki je s 15 točkami dosegel rekord sezone in gostom pomagal do pomembne zmage v boju za mesta, ki prinašajo neposredno uvrstitev v letošnjo končnico.

Ljubljanski zvezdnik je odigral tekmo z veliko opornico na levem kolenu, ki mu je poleg gležnja pokvarilo zaključek jeseni oziroma začetek zime v starem letu. Odigral je 31 minut po 23 dneh prisilnega premora, ki se je zaradi poškodbe še podaljšal s pozitivnim testom na okužbo z novim koronavirusom. Dončić je ob strelski zadržanosti (6:14) razigraval soigralce in le skok mu je zmanjkal do novega trojnega dvojčka. Točko več od Dončića je dosegel Criss, ki se je klubu pridružil pred manj kot dvema tednoma in se izkazal s tremi zadetimi meti z razdalje in sedmimi skoki.

Trener Dallasa Jason Kidd je latvijskemu krilnemu centru Kristapsu Porzingisu namenil tekmo počitka, v ekipo Dallasa, ki so jo v zadnjih tednih razredčile okužbe, sta se uspešno vrnila tudi Tim Hardaway mlajši (15 točk v 23 minutah) in Maxi Kleber (9 točk in 5 skokov v 24 minutah).

Najmlajši s trojnim dvojčkom v zgodovini

Oklahoma je igrala brez udarnega asa Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki je moral v samoizolacijo, iz katere se je tako kot Dončić vrnil Josh Giddey, ki se je izkazal s prvim trojnim dvojčkom v karieri celo kot najmlajši v ligi NBA vseh časov – v nedeljo je dopolnil 19 let, 2 meseca in 23 dni, zbral pa je 17 točk, 14 asistenc in 13 skokov.

Zaradi okužbe je manjkal tudi glavni sodnik Brent Barnaky, ki sta ga nadomeščala veteran s piščalko Leon Wood in Dannica Mosher, ki je priskočila na pomoč iz razvojne lige. To je bila tretja zaporedna zmaga Dallasa nad Oklahomo, že čez manj kot 24 ur bo v Teksasu ekipa Mavericks pričakala rojaka Vlatka Čančarja in Denver Nuggets.

Nedeljski izidi:

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 86:95

(Luka Dončić 14 točk, 9 skokov, 10 asistenc, 1 ukradena in 7 izgubljenih žog v 31 minutah za Dallas.)

Toronto Raptors : New York Knicks 120:105

(Gorana Dragića ni bilo v ekipi Toronta.)

Boston Celtics : Orlando Magic 116:111 (podaljšek)

Cleveland Cavaliers : Indiana Pacers 108:104

Sacramento Kings : Miami Heat 115:113

Charlotte Hornets : Phoenix Suns 99:133

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves (ob 3.30)