Zmaji v drugem polčasu prekinili zabavo črnogorskih študentov

Ljubljančani so v zadnjem obdobju nanizali nekaj lepih uspehov in postali skorajda nepremagljivi. Potem ko so uspešno nastopili tudi na zadnjih tekmah evropskega pokala, so v regionalnem tekmovanju lovili sedmo zaporedno zmago, a so se zavedali, da jih čaka zahtevno gostovanje v Podgorici pri ekipi starega znanca Andreja Žaklja. Na koncu so po preobratu prišli do novega uspeha in po nepopolnem krogu skočili na tretje mesto. Naloga je postala še težja tik pred začetkom dvoboja, saj so se v ljubljanskem taboru odločili, da kapetan Jaka Blažič zaradi bolečin v hrbtu ne bo igral, ampak bo ostal na klopi.

Na začetku so bili za malenkost boljši gostje. A v prvem polčasu je bilo tesno, pred koncem pa se je tehtnica nagnila na stran domačih, ki so tako v nadaljevanje odnesli majhno prednost. A v tretji četrtini so gostje vendarle stopili na plin. Pred zadnjo je bil tako izid 67:67, Studentski centar je še pobegnil za nekaj točk na začetku te četrtine, potem pa je delni izid 12:2 za goste pomenil, da so si Ljubljančani priigrali večjo prednost.

Te potem niso zapravili, saj domači v zadnjih minutah na manj kot –6 niso več mogli in zmaga, druga medsebojna v sezoni po uspehu 88:78 na domači tekmi, je odšla s slovensko ekipo. V tej sta se strelsko najbolj izkazala Jacob Pullen z 19 točkami in Yogi Ferrell s 16, pri domačih pa so štirje igralci dvoboj končali s po 12 točkami.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani v ligi ABA igrali v 10. aprila, ko bodo gostili Cibono.