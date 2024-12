Zmaji v zadnjih sekundah podarili zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so 2024 zaključili z nesrečnim porazom na gostovanju pri Partizanu – 76:78 (63:52, 39:34, 21:14). Ljubljančani so bili pred 6000 gledalci večino tekme v vodstvu, na začetku zadnje četrtine celo s 14 točkami prednosti, v zaključku pa so jih Beograjčani ujeli in z veliko mero športne sreče tudi zmagali.

Pri črno-belih sta bila najučinkovitejša Washington z 18 točkami in Brown (13), za zmaje pa so zadeli: Stewart 8, Robinson 8, Radović 3, Nikolić 14, Lemar 24, Blažič 11, Beringer 2 in Stipanović 6.

Ljubljančani so navkljub bolečemu porazu uspešno končali koledarsko leto. Od sredine novembra so dobili devet od enajstih tekem v vseh tekmovanjih. V regionalni ligi so s polovičnim izkupičkom na robu uvrstitve v končnico, v evropskem pokalu pa s 7-5 zasedajo četrto mesto v desetčlanski skupini.

V novo leto bodo vstopili na poti v Litvo, kjer jih že 2. januarja čaka tekma evropskega pokala. Nato 5. januarja sledi slovenski obračun v ligi Aba s Krko v Stožicah, 8. januarja pa nova preizkušnja z Arisom v evropskem pokalu.