15 junakov in en heroj: Španija slavi »svetega Oblaka«

Pred povratnim dvobojem z Interjem je bil Atletico Madrid po porazu v Milanu (1:0) v težkem položaju, ko je na Metropolitanu Federico Dimarco goste v 33. minuti popeljal v vodstvo, so bili domačini na robu prepada. A se v svojem slogu niso predali, Antoine Griezmann in rezervist Memphis Depay sta izsilila podaljške, nato je na sceno stopil Jan Oblak.

Slovenski čuvaj mreže je v preteklosti že slišal kakšno kritiko na svoj račun zaradi branjenja strelov z bele točke, tokrat pa je bil izvrsten. Pri prvih treh strelih je Oblak izbral desno stran in očitno prebral načrt strelcev Interja, pri strelu Hakana Čalhanogluja pod prečko je bil nemočen, (slab) strel Alexisa Sancheza je odbil z nogo, pri strelu Davyja Klaasna je Oblak naredil pravo parado, da je žogo potisnil mimo vratnice. Noge so se pred Škofjeločanom zatresle tudi Lautaru Martinezu, ki je žogo poslal v 20. vrsto na tribuno in novi junak Atletica je bil rojen.

Slavje Atletica se je po strelu Lautara na tribuno lahko začelo. FOTO: Juan Medina/Reuters

»Vedno pravim, da so enajstmetrovke loterija, ker moraš izbrati pravo smer, a tudi če ugibaš prav, si brez moči, če napadalci zadanejo v zgornji kot. Danes mi je uspelo ustaviti dva strela, atmosfera je bila znova neverjetna. Tudi, ko mi zatajimo, gledalci nikoli ne zatajijo. Na igrišču smo pustili svojo dušo. Upam, da jim bomo pričarali še nekaj veselja in da bomo letos osvojili kakšno lovoriko,« je bil optimističen Oblak. V španskem pokalu je Atletico že izpadel, v la ligi za Realom zaostaja preveč, tako da so še najbližje lovoriki v ligi prvakov ...

Španski mediji so bili po napredovanju Atletica navdušeni nad Oblakovo predstavo, na naslovnici Marce so zapisali: »SuperJan je letel pri enajstmetrovkah«. Pri časniku As so bili še bolj vzneseni: »S svetim Oblakom v četrtfinale!«, članek pa so podnaslovili z »15 junakov in en heroj«. Slavospevi slovenski reprezentančni številki 1 se bodo nedvomno nadaljevali tudi v naslednjih dneh.