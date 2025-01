Ačimović ni več selektor mlade reprezentance, ki jo čaka evropsko prvenstvo

Nekdanji slovenski nogometni zvezdnik in nazadnje selektor reprezentance do 21 let Milenko Ačimović bo po novem opravljal le še funkcijo direktorja reprezentanc, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Od decembra je bil v dvojni vlogi, saj je ob selektorski mlade ekipe prevzel še direktorsko mesto po odhodu Mirana Pavlina.

Ačimović je na selektorski klopi slovenske reprezentance do 21 let dosegel največji uspeh mlade reprezentance z neposredno uvrstitvijo na letošnje evropsko prvenstvo do 21 let na Slovaškem.

Kot je sporočila NZS, je izrazil željo, da se v celoti posveti obveznostim direktorja reprezentanc. Ker pa ne želi, da bi zaradi tega trpelo opravljanje dela mlade reprezentance v pripravah in nastopu Euru, bo predsedniku in izvršnemu odboru predlagal novega selektorja za vodenje reprezentance U21. O njegovem nasledniku na klopi mlade reprezentance bo na seji 11. februarja odločal IO NZS. Ta bo najprej sprejel Ačimovićev odstop, nato pa potrdil še naslednika.

Aćimović je imel na NZS dvojne naloge od decembra lani, ko je kot direktor reprezentanc zamenjal Pavlina. Takrat so pri NZS sporočili, da bo v tej vlogi med drugim skrbel za predlaganje selektorjev mlajših reprezentanc in koordinacijo njihovega delovanja, načrtovanje in nadzor aktivnosti posameznih selekcij, vzpostavljanje sodelovanja z nogometnimi klubi ter spremljanje razvoja talentov, implementacijo sodobnih nogometnih trendov in sodelovanje z mednarodnimi nogometnimi organizacijami.

Kot najverjetnejši naslednik se omenja dozdajšnji Aćimovićev pomočnik Andrej Razdrh, ki v zadnjih letih deluje tudi kot strokovni komentator nogometnih tekem.