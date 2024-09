Andrej Razdrh: Olimpija ima recept za Evropo, Rieri bi težko uspelo v Mariboru

Nogometna jesen je v polnem teku, v podkastu VAR je ob Delovem komentatorju Gorazdu Nejedlyju tokrat gostoval nogometni trener in komentator Andrej Razdrh, tudi član strokovnega štaba reprezentance do 21 let. Glavne teme? Zanimiv boj Olimpije in Maribora, v katerega se je spet vmešalo prebujeno Celje, reprezentančni uspehi mlade in članske selekcije, kakovost slovenskih nogometašev, ki doma nimajo veljave, in pogled proti Evropi.

Igra Olimpije z direktnimi prehodi v napad je lahko celo bolj uspešna v Evropi, do določene ravni konkurence pije vodo. Andrej Razdrh

V analizi dogajanja pri vrhu prvenstvene lestvice je Nejedly izpostavil ritem zbiranja točk Olimpije – pet zmag in štirje remiji pomeni, da Ljubljančani kljub neporaženosti niso ušli tekmecem. So na račun previdnosti premalokrat na vso moč krenili proti nasprotnikovemu golu? »Ne bi oporekal Sanchezovim rezultatom, tudi v pripravljalnem obdobju Olimpija ni izgubljala. Na tekmi z Bravom se je videlo, da proti globoko postavljeni obrambi težko igrajo tako direktno kot v Evropi. Manjkal je Raul Florucz, zato ni bilo igralca, ki bi naredil razliko,« o igri Ljubljančanov na domačih zelenicah pravi Razdrh.

»Igra Olimpije z direktnimi prehodi v napad je lahko celo bolj uspešna v Evropi, seveda do določene ravni konkurence to pije vodo, nato je razlika v kakovosti preprosto prevelika. To smo denimo videli na derbiju Milana in Liverpoola v ligi prvakov, Angleži so bili prehitri in premočni,« nogometni strokovnjak poudarja, da bi proti tekmecem, ki čakajo Olimpijo v konferenčni ligi, lahko bili uspešni.

Tokratni gost podkasta VAR Andrej Razdrh je poudaril povezanost in karakterno trdnost mladih reprezentantov, ki prinašata uspehe. Foto Marko Feist

V igro za naslov državnega prvaka se je resno vključilo Celje, vrnitev Alberta Riere ni bila enostavna: »Riera je odšel na boljše, moštvo je vmes osvojilo naslov prvaka, nato pa se je vrnil in gotovo tudi v slačilnici to ni bilo enostavno. Poraz proti Primorju je bil šok, ki ni bil nepričakovan, ob tako kvalitetni zasedbi pa ni šlo drugače, kot da se Celje začne vzpenjati.« Ko se v pogon vrneta še Mark Zabukovnik in Žan Karničnik, bodo državni prvaki z vsemi topovi krenili nad tekmece.

Če bi Tio Cipot odigral takšne kvalifikacije v dresu mlade hrvaške reprezentance, bi ga prodajali za devetmestni znesek. Gorazd Nejedly

Šampionski ritem držijo tudi v Mariboru, kjer so ob koncu prestopnega roka pripeljali nekaj tujih okrepitev, vseh še nismo videli, za Anteja Šimundžo pa usklajevanje ekipe ne bo enostavna naloga. »Vedno so v Mariboru poudarjali ta DNK ekipe, tam je bilo vedno pomembno zmagovati za vsako ceno, igra je bila v drugem planu. Zato je tam uspeval točno določen tip trenerjev, Ante Šimundža in Darko Milanič sta bila prava, zdaj pa s številnimi okrepitvami, za katere slišimo, da so zelo dobre, dobivajo drugačno podobo. Albert Riera? Mislim, da bi težko uspel v Mariboru,« pojasnjuje Razdrh.

Svetovni prvaki v podcenjevanju kakovosti

Andrej Razdrh je v slovenskem nogometu že imel številne vloge, na fotografiji kot trener NK Domžale. FOTO: Jure Eržen

Zanimivo klubsko dogajanje dobiva pravi »podaljšek« tudi z uspešnimi nastopi na reprezentančni ravni, selekcija do 21 let je blizu preboja na evropsko prvenstvo. »Težko je opisati uspeh mlade reprezentance v Franciji (remi z 1:1, op. p.), ko sva z Miletom Ačimovićem pred tekmo gledala, kdo vse bo manjkal, sva naštela za 270 milijonov vrednih igralcev, pa jih je na igrišču še vedno ostalo za 300 milijonov. Igrali so Mathys Tel iz Bayerna, Enzo Millot iz Stuttgarta, šlo je za izjemno reprezentanco,« se pomembne septembrske tekme spominja Razdrh, ki je pred pol leta okrepil strokovni štab mlade reprezentance. »Karakterno so naši nogometaši izjemni, tvorijo odlično moštvo, njihova posebnost pa je, da jih veliko v klubih ne dobiva minutaže, pa nato v reprezentanci oživijo.«

»Če bi Tio Cipot odigral takšne kvalifikacije v dresu mlade hrvaške reprezentance, bi ponoreli, govorili bi o odškodnini z devetimi številkami in ga povezovali z največjimi klubi na svetu, pri nas pa ni tako,« je opozoril Nejedly, Razdrh pa je zaključil: »Morda smo v tem podcenjevanju lastne kakovosti res svetovni prvaki.«