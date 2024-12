Atraktiven žreb, mlado reprezentanco na EP čaka veliko dela

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki jo vodi Milenko Aćimović, bo na evropskem prvenstvu 2025 na Slovaškem igrala v skupini B skupaj z branilko naslova Anglijo, Nemčijo in Češko. Tako je odločil žreb v Bratislavi.

»Vedeli smo, da bomo dobili zahtevno skupino, vemo tudi, kaj pomenita Anglija in Nemčija, tudi Češka. Podobna skupina, kot smo jo imeli na domačem EP, le da sta bili takrat v skupini Španija in Italija. Ne bo lahkih obračunov. Šli bomo tekmo po tekmo. Verjamem v igralce, imeli smo fantastične kvalifikacije, veseli smo, da smo del tega turnirja. Igralci bodo dali vse, bomo videli, ali bo to dovolj za izločilne boje ali ne. Smo optimisti,« je po žrebu povedal Aćimović.

EP bo med 11. in 28. junijem prihodnje leto v Bratislavi, Trnavi, Dunajski Stredi, Košicah, Žilini, Trenčinu, Nitri in Prešovu. V izločilne boje se bodo iz štirih skupin uvrstile prvo in drugouvrščene reprezentance.

Slovenija se je na EP prebila po tem, ko je v svoji kvalifikacijski skupini osvojila prvo mesto pred Francijo, Avstrijo, Ciprom ter Bosno in Hercegovino.

Skupine EP 2025:

A: Španija, Italija, Romunija, Slovaška.

B: Anglija, Nemčija, Češka, Slovenija.

C: Portugalska, Francija, Poljska, Gruzija.

D: Nizozemska, Ukrajina, Danska, Finska.