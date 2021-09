Aćimović začel boj za euro s porazom na Češkem

Kazalo je že, da bo prišlo do reprize z letošnjega eura

Češka : Slovenija 1:0 (0:0)

Štadion Strelecky Ostrov, gledalcev 1552, sodnik Robertson (Škotska); strelec: 1:0 Vitik (89, Karabec); Češka: Kovar, Fukala, Donat, Vitik, Gabriel (od 62. Hošek), Solil, Kaloč, Kohut (od 46. Karabec), Šulc (od 83. Zlatohlavek), Ostrak (od 46. Danek), Fila (od 71. Sejk); Slovenija: Turk, Pavlović, Zec, Stojinović, Trontelj, Markuš, Zabukovnik, Koderman (od 88. Kancilija), Casar (od 71. Vešner Tičić), Matko, Cipot (od 71. Flakus Bosilj); posest žoge v %: 60:40; streli: 11:7; na vrata: 8:3; koti: 6:4; prekrški: 15:18. Vrstni red: Albanija, Kosovo in Češka po 3, Anglija (-1), Slovenija in Andora (+1) 0.



Tekme Slovenije: Andora – Slovenija (ponedeljek, 19.00), Slovenija – Anglija (7. 10., Celje), Albanija – Slovenija (11. 10.), Slovenija – Albanija (12. 11.), Slovenija – Češka (16. 11.), Kosovo – Slovenija (25. 3.), Slovenija – Kosovo (29. 3.), Slovenija – Andora (10. 6.), Anglija – Slovenija (14. 6.).

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je odprla boj za euro 2023 s porazom na gostovanju v Čeških Budejovicah. Mladi Slovenci so ohranjali upe na točko do predzadnje minute rednega dela, ko so Čehi zabil gol po podaji iz kota. Selektorbo sprejel naslednji izziv v ponedeljek zvečer v Andori.Že prvo dejanje novega ciklusa – prvega za Aćimovića, potem ko je vodil izbrano vrsto na euru – je potrdilo, da čaka Slovence zahtevna misija v družbi Anglije, Češke, Kosova, Albanije in Andore. Na šampionat, ki bo čez dve leti v Romuniji in Gruziji, bo napredovalo devet zmagovalk skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca. Preostale drugouvrščene se bodo v dodatnih kvalifikacijah merile za štiri vstopnice.Čehi so pričakovano prevladovali v vseh statističnih prvinah. Nizali so napade, si priigrali (pol)priložnosti v 7., 14., 20. in 24. minuti, toda najlepšo priložnost za gol so v tem delu igre zapravili njihovi slovenski vrstniki.(Hammarby) se je v 44. minuti znašel iz oči v oči s češkim čuvajem mreže, a je streljal zelo slabo.Kazalo je, da bo prišlo do reprize z letošnjega eura, ko sta se 27. marca v Celju tekmeca razšla brez zmagovalca (1:1). Neodločen rezultat bi bil lep dosežek. Štejejo le točke, brez katerih se ni možno povzpeti po lestvici skupine G, v kateri vloga favorita pripada Angležem, preostale štiri selekcije naj bi se potegovale za drugo mesto.Gostje so v drugem polčasu nekako dvignili ritem svoje igre, Aćimović je posegel po menjavah. Prvi so nanizali nekaj obetavnih situacij gostitelji, toda spet se je ponovilo videno iz prvega polčasa: Slovenci so prišli do lepe priložnosti, potem ko je rezervist(primavera Verona) prišel do strela po akciji še enega rezervista(Koper).Ponovitev iz Celja je bilo že sprejeto dejstvo, toda Slovenci so tik pred koncem usodno popustili. Čehi so jih najprej izigrali po desni strani igrišča, toda to je vratarše ustavil. Nemočen pa je bil v naslednji akciji, ko je po podaji iz kota preskočilin meril natančno18-letni branilec praške Sparte – 1:0! V dvoboju deset in pet milijonov vrednih selekcij je zmaga pripadla prvi.