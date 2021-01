Alarm, sneg in mraz v Španiji

Prizori, kot je na fotografiji jutranji iz Madrida, kažejo, kakšne težave je sneženje povzročilo Špancem. FOTO: Susana Vera/Reuters

Jana Oblaka in Atletico popoldan čaka zahtevna tekma proti Athleticu. FOTO: Vincent West/Reuters

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometne tekme so ogrožene zaradi močnega sneženja in nizkih temperatur. Nič nenavadnega za to obdobje, toda ko gre za Španijo, je stanje alarmantno. Današnje in jutrišnje tekme 19. kola bodo v veliki meri krojile vremenske razmere, zaradi katerih je v nekaterih delih Španije kot v Avstriji ali Švici. Celo v Madridu je sneg zasul štadion Vanda Metropolitana, kjer bo vodilni Atletico danes gostil Athletic. Zasnežna tekma najbrž ne bo posebna, vajen jih je bil že v Sloveniji.Najbolj negotovo je v pokrajini Navarre v Pamploni, kjer bo zvečer gostoval madridski Real.Kraljevski klub je zaradi vremena spremenil svoje potovalne navade. Kadar gostuje in igra večerne tekme, na prizorišče potuje na dan tekme. V Pamplono pa se je Realova zasedba odpravila že včeraj in z letalom dopotovala po štiriurni kalvariji.Igrišče na štadionu El Sadar je zamrznjeno, še več preglavic so ob sneženju domačemu moštvu povzročale nizke temperature, zaradi česar je bilo onemogočanja treniranje na ustreznih igriščih. Nazadnje so pri Osasuni kršili celo protokolarna pravila zaradi pandemije, saj so trenirali na igrišču z umetno travo, ki ni bilo ustrezno pripravljeno.Podobno je bilo tudi v nekaterih drugih mestih. Klubi so trenirali celo v dvoranah.Toda najhuje še prihaja. Vremenoslovci napovedujejo, bo vrhunec snežne fronte, ki je zajela dele Španije, prav danes.