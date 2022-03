Albancev nočejo imeti za hrbtom

V nadaljevanju preberite:

Slovenska mlada reprezentanca je praktično že zapravila možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije za evropsko prventvo prihodnje leto v Gruziji in Romunij. Po petkovem neodločenem izidu brez golov v Prištini bo danes v Kopru gostila Kosovo. Na domačih tekmah so naši upi veliko bolj učinkoviti kot v gosteh, presenetljivo pa strelski dvoboj pripada branilcem s 4:3. V dosedanjem delu kvalifikacij so selektorja Milenka Aćimovića bolj kot napadalci razočarali zvezni igralci. V osmi tekmi si nihče ne sme privoščiti neučinkovite igre, saj se Slovenci za spodobno tretjem mesto v skupini G potegujejo z Albanci.